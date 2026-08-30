EAU abre inspección a banco egipcio sancionado por EE.UU en el marco de 'Paria Económico'

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Dubái, 30 ago (EFE).- El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (EAU) informó de que realizará una inspección de las sucursales en territorio emiratí del banco estatal egipcio Banque Misr, el segundo más importante en Egipto, sancionado el viernes por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos en el marco de la operación 'Paria Económico' contra Irán.

"En relación con las sucursales de Banque Misr que operan en los EAU, el Banco Central ha decidido realizar una inspección especial y urgente", dijo la institución financiera emiratí en un comunicado difundido en las últimas horas, y aseguró que la revisión será "exhaustiva".

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Destacó también que "está estudiando las opciones disponibles respecto al estatus del banco (egipcio) en caso de que se decida adoptar medidas especiales en su contra tras cumplir con los procedimientos conforme a la legislación estadounidense", y que "tomará la decisión pertinente al respecto en su debido momento".

El Banco Central emiratí subrayó que, en cualquier caso, "se tendrá en cuenta las obligaciones del banco (Banque Misr) con sus clientes en los Emiratos Árabes Unidos".

El Departamento de Tesoro de EE.UU. dijo el viernes en un comunicado que considera que Banque Misr en EAU es un "nodo crucial para el acceso del régimen iraní a dólares estadounidenses".

Indicó que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento de Tesoro propuso una norma que revocaría el acceso de Banque Misr en el país del golfo Pérsico a las instituciones financieras estadounidenses como banco corresponsal, tras subrayar que "la medida intensifica nuestra campaña de presión contra Irán".

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Por su parte, Banque Misr (Banco de Egipto, en árabe) apuntó ayer sábado que está estudiando "detenidamente las medidas regulatorias" anunciadas por el Departamento de Tesoro contra sus sucursales en EAU, en tanto el Banco Central de Egipto dijo que las autoridades egipcias "están en contacto con la parte estadounidense en relación con estas medidas".

EE.UU. impuso la operación 'Paria Económico' para aumentar la presión sobre Irán con el fin de intentar romper con el actual punto muerto tras seis meses de guerra entre Washington y Teherán.

Egipto, aliado de Washington y mediador en los conflictos de Oriente Medio, figura entre los países más afectados económicamente por la situación geopolítica en esa región, en especial la guerra de Irán y EE.UU, por su impacto directo en las principales fuentes de ingreso del país en divisa; El canal de Suez, el turismo y las remesas de los expatriados en el golfo Pérsico. EFE

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