El guatemalteco Lester Martínez retiene el título interino supermediano del CMB

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Redacción deportes, 30 ago (EFE).- El guatemalteco Lester Martínez consiguió retener en el Galen Center de Los Ángeles (EE. UU.) el título interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al ganar por nocaut al croata Luka Plantic.

Martínez, de 30 años, logró la decimoséptima victoria de su carrera por k.o. y la vigésima primera como profesional al noquear al púgil balcánico en el décimo asalto tras una intensa pelea en la que supo leer muy bien y contrarrestar las virtudes del rival.

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Aunque Plantic apostó por una predisposición ofensiva para aprovechar el poderío de sus puños, el guatemalteco supo manejar los ritmos y su táctica para remontar el combate y hacer mella en su rostro después de un directo.

Esta circunstancia le dio más fuerza a Martínez, que mandó a la lona al croata. Este se levantó y siguió la pelea, pero el árbitro acabó por pararla y dar vencedor al centroamericano por nocaut técnico. EFE