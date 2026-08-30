El Granada remonta al Córdoba para alcanzar el liderato en Segunda y el Mallorca golea al Ceuta

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El Granada CF se puso en cabeza de LaLiga Hypermotion 2026-20267 tras remontar a domicilio al Córdoba CF (1-3), mientras que el RCD Mallorca se enganchó a los puestos altos de LaLiga Hypermotion 2026-2027 después de sumar su segunda victoria de la temporada al golear 3-0 a la AD Ceuta, en partidos correspondientes a la tercera jornada del campeonato disputados este domingo.

El derbi andaluz en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel entre el Córdoba CF y el Granada CF fue para el conjunto nazarí, que con el triunfo se puso líder, aunque empatado a siete puntos con el CD Leganés y el Sporting de Gijón.

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Percan adelantó a los dos minutos a los locales que aguantaron este ventaja hasta pasada la hora cuando empató Bourama Dembele y que vieron como se les escapaba al menos un punto por los goles de Jorge Pascual y Alejandro Marqués en el minuto 89 y 96.

En el Estadi Mallorca Son Moix, el conjunto bermellón fue muy superior al ceutí y se hizo con su segundo triunfo como local gracias a los goles de Alex Sola, en la primera parte, y de Adrián Fuente y Adam Buksa, en la segunda.

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Además, la jornada dominical dejó también la victoria de la SD Eibar por 0-1 ante el Andorra, con tanto al inicio de la segunda mitad de Aleix Garrido que supo defender pese a quedarse minutos después con uno menos por la expulsión de Magunezelaia, mientras que el Cádiz CF y el Real Valladolid siguen sin ganar tras empatar a un gol con tantos de Izeta para los cadistas y de Chacón para los blanquivioletas.