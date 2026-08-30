R.Dominicana y Honduras abogan por reforzar cooperación en comercio, seguridad y turismo

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Santo Domingo, 30 ago (EFE).- Los presidentes de República Dominicana, Luis Abinader, y Honduras, Nasry Asfura, abogaron este domingo por fortalecer la cooperación bilateral en áreas como comercio, inversión, seguridad, turismo y agricultura.

Durante un encuentro en el Palacio Nacional, Abinader calificó de “muy positiva” la agenda desarrollada durante los dos días de la visita de Asfura a la República Dominicana y destacó la necesidad de aprovechar los más de cien años de relaciones diplomáticas entre ambos países para ampliar los vínculos económicos y políticos.

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“Hemos conversado de comercio, inversión, conectividad, turismo, cultura y de nuevas oportunidades para nuestros sectores productivos. Hay espacio para crecer y ambos gobiernos tenemos interés en facilitar ese proceso”, afirmó el presidente dominicano en una comparecencia ante la prensa junto a su homólogo hondureño.

Abinader destacó asimismo el crecimiento del intercambio comercial y expresó la voluntad de ambos gobiernos de mantener esa tendencia.

Los mandatarios también abordaron asuntos regionales como la seguridad, la democracia, la migración, el impacto del sargazo y la situación de Haití, temas en los que, según Abinader, ambos países mantienen posiciones próximas.

Sobre la lucha contra el crimen organizado, el presidente dominicano señaló que existe cooperación bilateral en materia de inteligencia y a través del Escudo de las Américas, encabezado por EE.UU , y aseguró que ambos Gobiernos acordaron continuar esos esfuerzos.

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Por su lado, Asfura destacó el interés en desarrollar proyectos conjuntos en áreas como la tecnificación de la agricultura, la seguridad y el turismo, y reconoció la experiencia de República Dominicana en el desarrollo de esa industria durante las últimas cuatro décadas.

Asimismo, planteó la necesidad de trabajar conjuntamente por una América “próspera, protegida, productiva y fuerte”, y coincidió con Abinader en la conveniencia de coordinar posiciones en foros internacionales como la ONU y el Escudo de las Américas.

Igualmente, expresó el interés de su nación por aviones y vehículos blindados ensamblados en República Dominicana, tras visitar el sábado con Abinader la Base Aérea de San Isidro, sede de la Fuera Áerea local, donde recibieron informaciones sobre el proceso de ensamblaje del avión TS-7 Dulus y de los vehículos blindados Furia, desarrollados por la industria militar dominicana.

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Esto, señaló, "para poder enfrentar juntos" delitos como el narcotráfico, el crimen organizado o el terrorismo.

Asimismo, se refirió a los desafíos que plantean la innovación y la transformación tecnológica ante las actuales tensiones económicas internacionales y reconoció el papel desempeñado por República Dominicana durante su presidencia pro tempore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

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En otro orden, Asfura agradeció el respaldo dominicano de cara a la próxima edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tendrá como sede a Honduras en noviembre de 2029.

En el primer día de su visita al país, el mandatario hondureño recorrió junto a Abinader el sábado la frontera con Haití, donde República Dominicana construye un muro para reforzar el control del tráfico de migrantes, drogas y armas.

En cuanto al tema migratorio, el presidente hondureño señaló este domingo que “cuidar nuestras fronteras es signo de soberanía y soberanía significa cuidar a un pueblo y lo que nos pertenece”, por lo que calificó de “muy interesante” la visita realizada a la frontera entre República Dominicana y Haití.

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“Ese es el reto que tenemos los mandatarios: cuidar la democracia y la libertad”, valores que, afirmó, “van de la mano con la soberanía”. EFE

(foto)