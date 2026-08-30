El Real Madrid se lleva un intenso derbi y el Barça arranca la defensa de la Liga F Moeve con goleada

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El Real Madrid se impuso este domingo en un intenso derbi al Atlético de Madrid, al que batió por 3-2 en el partido más atractivo de una primera jornada de la Liga F Moeve 2026-2027 en la que el campeón Barça Femení arrancó con una clara goleada (5-0) ante el Costa Adeje Tenerife.

En el Estadio Alfredo di Stéfano se disputó el choque que más interés despertaba de esta primera jornada y que tuvo de todo, goles y expulsiones, con la sueca Felicia Schroder y la noruega Synne Jensen como principales protagonistas con sendos dobletes.

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Pau Quesada rotó algo tras el partido ante el Ajax de la Liga de Campeones y pensando en la vuelta de dentro de unos días, con Linda Caicedo en el banquillo, pero siguió teniendo a su flamante nuevo fichaje como gran referencia. Schroder hizo el 1-0 tras una gran jugada de Lotte Keukelaar y posteriormente, antes del descanso firmó su doblete para poner el 3-1 momentáneo después de un gol olímpico de Sandie Toletti que supuso el 2-0 y de que Jensen recortase distancias.

La noruega también anotó un gran gol para dejar las espadas en todo lo alto justo antes del descanso y la reanudación trajo un partido más trabado donde ambos se quedaron con diez por sendas rojas directas por dos duras entradas, de Schroder y de Gio Garbelini. Las madridistas aguantaron y sumaron sus tres primeros puntos de la temporada doméstica.

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Por su parte, el Barça Femení arrancó la defensa del título con su primera goleada del curso, un claro 5-0 en el Johan Cruyff ante el Costa Adeje Tenerife, que sólo aguantó el primer tiempo, marchándose al descanso 2-0 abajo por los goles de Caroline Graham Hansen y Claudia Pina. En la reanudación, sentenciaron los tantos de Ewa Pajor, del fichaje Renee Van Asten y de la veterana Irene Paredes.

Además, la jornada dejó el tropiezo en casa de la Real Sociedad, que tras caer goleada 5-2 ante el Chelsea FC en la ida del 'playoff' de acceso a la Liga de Campeones, no empezó del mejor modo posible el torneo doméstico al perder 0-2 ante el Logroño United, con goles en el tramo final de Musolo Mawete y Navarro.

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Por su parte, el Athletic Club remontó para imponerse 3-1 al FC Badalona Women donde la histórica Vicky Losada fue titular, mientras que el Granada CF cayó por el mismo resultado en su visita al Madrid CFF. Mejor le fueron las cosas al Sevilla FC, vencedor por 0-1 ante el Deportivo Abanca gracias a un tanto de Fatou antes del cuarto de hora.

En duelos directos entre equipos que teóricamente pelearán por la permanencia, la SD Eibar se impuso por 1-0 al RCD Espanyol gracias a un gol en el minuto 91 de Alimata Bélem, y el Deportivo Alavés batió 2-0 al Valencia CF en el choque que midió a los dos recién ascendidos.

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