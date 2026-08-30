Aubameyang: "Era importante ganar este partido"

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A Coruña, 30 ago (EFE).- El delantero gabonés Pierre Emerick Aubameyang, que este domingo celebró su tercer gol con el Deportivo en la victoria ante el Valencia (3-1), destacó la importancia de sumar el primer triunfo del curso liguero.

“Era importante ganar este partido. El ambiente ha sido buenísimo, la gente es muy importante para nosotros, te da una energía más”, comentó el atacante deportivista tras el encuentro.

A nivel personal, dijo estar “muy contento” por alargar su racha goleadora, aunque también se acordó de sus compañeros: “He hecho tres goles después de tres pases increíbles”.

“Tengo un poquito de suerte con el Valencia”, ironizó Aubameyang al ser cuestionado por su idilio con el conjunto 'che', al que ya había hecho tres goles con la camiseta del Arsenal y otros tantos con la del Barcelona.