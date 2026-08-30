Detienen a toda la tripulación del barco naufragado en la costa chipriota, con 8 muertos

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Nicosia, 30 ago (EFE).- Las autoridades turcochipriotas han detenido al capitán y a los otros siete miembros de la tripulación del barco de pasajeros que se hundió este domingo frente a las costas del norte de Chipre, un naufragio que ha causado la muerte de al menos ocho personas, informó el primer ministro turcochipriota, Ünal Üstel.

"Nos enfrentamos a un trágico accidente que pasará a la historia como el mayor desastre marítimo que Chipre haya sufrido jamás", declaró el mandatario al referirse al hundimiento en alta mar de un ferri de alta velocidad con 267 personas a bordo (259 pasajeros y ocho tripulantes).

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El jefe del Gobierno de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (RTNC) hizo estas declaraciones, recogidas por el portal Kibris Postasi, mientras que el ministro de Transportes, Erhan Arikli, comunicó que el número de fallecidos había ascendido de siete a ocho y el de personas desaparecidas se había reducido a 17.

Más de 200 personas han sido rescatadas con vida, un número indeterminado de ellas con heridas de diversa gravedad.

El buque Filojet, un catamarán de alta velocidad de 40,5 metros de eslora perteneciente a la empresa turca Filo Denizcilik, había zarpado del puerto de Girne (Kirenia en griego) con rumbo a Turquía cuando se topó con una fuerte tormenta.

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La tripulación emitió una llamada de socorro (mayday) a las 12:10 hora local (09:10 GMT) para informar de que la nave estaba haciendo agua a unas tres millas de la costa norte chipriota.

Pese a que las operaciones de rescate comenzaron de inmediato con el despliegue de cuatro lanchas de la Guardia Costera, dos helicópteros, una patrullera, una lancha de asalto y equipos de buceo de la Defensa Civil y la Policía, el barco terminó volcando y sumergiéndose.

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La empresa naviera también ha constituido un equipo interno de gestión de crisis para movilizar todos sus recursos, según informó en un comunicado.

A estos esfuerzos se han sumado en las últimas horas dos aeronaves, cuatro helicópteros, cuatro vehículos aéreos no tripulados y cuatro embarcaciones de la Guardia Costera desplegados por las Fuerzas Armadas turcas, según detalló el primer ministro.

Además, se espera la llegada de un buque de búsqueda y rescate de las Fuerzas Navales de Turquía capaz de rastrear a profundidades de hasta 1000 metros para alcanzar el pecio.

"Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, se ha iniciado de inmediato una investigación para determinar las causas de este desastre. El capitán del barco y siete miembros de la tripulación han sido detenidos", afirmó Üstel sin revelar las identidades de los arrestados.

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Según el mandatario, la embarcación quedó completamente sumergida en una zona donde la profundidad del mar es de unos 500 metros y se teme que aún haya personas atrapadas en su interior.

La isla de Chipre está dividida desde 1974 tras una invasión militar turca. La República de Chipre, de mayoría grecochipriota y miembro de la Unión Europea, controla el sur, mientras que el norte está ocupado por la RTNC, entidad reconocida únicamente por Ankara. EFE

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