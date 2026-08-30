Casi 600 extranjeros siguen incomunicados tras las riadas de Nepal

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Katmandú, 30 ago (EFE).- Un total de 591 ciudadanos extranjeros permanecían incomunicados este domingo en Nepal, cinco días después de las devastadoras riadas que golpearon varios distritos del país, mientras 289 han sido rescatados, según el último balance de la Junta de Turismo de Nepal (NTB).

De los extranjeros rescatados, 180 son ciudadanos indios y 89 chinos, que juntos representan la inmensa mayoría de los localizados hasta ahora.

Entre los demás rescatados figuran cuatro alemanes, cuatro malteses, dos italianos, dos rusos, dos turcos, dos estadounidenses y ciudadanos de Bulgaria, Omán, Portugal y Suiza.

Las autoridades nepalíes mantienen operaciones de búsqueda, rescate y evacuación de turistas y otros extranjeros afectados por las inundaciones de los ríos Bhotekoshi y Trishuli en los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha.

El Ministerio de Exteriores ha establecido además un centro de control de emergencia para coordinarse con las instituciones implicadas y las familias de ciudadanos extranjeros que continúan sin ser localizados.

Las misiones diplomáticas de Nepal están compartiendo información verificada con gobiernos y familiares y colaborando en los procedimientos de comunicación, identificación y eventual repatriación de víctimas.

La Junta de Turismo indicó además que la carretera Katmandú-Mugling, una de las principales arterias del país, permanece completamente bloqueada en Krishnabhir, en el municipio rural de Benighat Rorang, en Dhading, después de que el río erosionara la vía y provocara el colapso de uno de sus tramos.

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Salvo algunos segmentos afectados por las inundaciones en Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha, el resto de la red viaria del país permanece operativa, según el organismo.

La NTB recomendó a los turistas comprobar el estado de las carreteras y las condiciones meteorológicas antes de desplazarse, especialmente hacia las zonas afectadas.

En total, 788 cadáveres habían sido recuperados y más de 2.500 personas continuaban sin localizar hasta este domingo tras las riadas del pasado 26 de agosto, según el último balance del Gobierno. EFE

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