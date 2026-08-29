UGT plantea suspender varios días la huelga en Airbus para dar "un margen" a la empresa

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El secretario general de la sección sindical de UGT-FICA en Airbus Cádiz y miembro de la mesa de negociación en el SIMA, Edmundo Otero, ha planteado suspender varios días la huelga convocada en la compañía para comprobar si la empresa "mueve ficha de manera efectiva" en la negociación, dejando abierta la posibilidad de "activarla indefinidamente" si el movimiento de la compañía resulta "insuficiente".

Otero ha explicado que esta propuesta, defendida por UGT en las asambleas celebradas el viernes en todos los centros, responde a "desmontar el único argumento en el que se escuda la compañía para no acabar esta negociación con el comité de huelga".

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Asimismo, ha avanzado que el lunes se votará una propuesta con los días concretos de suspensión en los centros de Getafe, Cádiz, San Pablo y Tablada, y ha adelantado que en Albacete "las plantillas ya han decidido que sí que procede dar estos días de suspensión de huelga".

El dirigente sindical ha subrayado que el objetivo de la medida es "dar una oportunidad a la negociación" y demostrar que "los trabajadores y las trabajadoras cumplen en la negociación" y no van a ser "el impedimento para bloquear absolutamente nada". No obstante, ha advertido de que "la responsabilidad de todas las partes debe ser llegar a una propuesta final lo antes posible".

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En el comunicado remitido por UGT FICA, el sindicato ha avisado de que volverá "a la huelga indefinida si al final esto es una maniobra más de Airbus" y ha reclamado a la dirección que, con este gesto, "ya no tiene excusas para cerrar un conflicto" tras rechazar la plantilla la anterior plataforma de negociación.

Otero ha detallado que cualquier propuesta que surja de la mesa de negociación se someterá primero a debate en las asambleas de todos los centros y, posteriormente, a "un referéndum general vinculante en el que la plantilla decida si el acuerdo es suficiente o no para cerrar este conflicto y que vuelva la normalidad en la compañía", en línea con el compromiso adquirido por UGT, CGT y UTIL.

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