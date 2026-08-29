Donald Trump será presidente honorario de la Presidents Cup de golf de este año

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Washington, 29 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que será el presidente honorario de la Presidents Cup de golf que se dispita en Chicago a partir del próximo 22 de septiembre.

"A petición de PGA Tour y de su nuevo y excelente comisionado, Brian Rolapp, tengo el honor de aceptar el cargo de Presidente Honorario de la próxima Presidents Cup, que se celebrará en el Club de Campo de Chicago", escribió Trump en su red social Truth Social.

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"Será un evento especialmente emocionante. Ambos equipos cuentan con un gran talento. ¡Espero con ilusión estar allí y saludar a todos estos fantásticos atletas de ambos equipos! Gracias por su atención. ¡Nos vemos en Chicago!", concluye su mensaje el mandatario estadounidense, cuya fanatismo por el golf es bien conocido.

La Presidents Cup, torneo que se celebra cada dos años desde 1994, enfrente a una selección de golfistas estadounidenses contra una selección de golfistas no europeos del resto del mundo, y es la respuesta a la Ryders Cup, que enfrenta a Estados Unidos y a Europa desde hace casi un siglo.

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El torneo de este año, que se celebra en Chicago del 22 al 27 de septiembre, enfrentará a un combinado estadounidense que tendrá como capitán a Brandt Snedeker y estará liderado por Scottie Scheffler, Cameron Young,Wyndham Clark, Sam Burns, Russell Henley y Collin Morikawa.

El equipo del resto del mundo tendrá como capitán al australiano Geoff Ogilvy y los seis clasificados automáticos para la Presidents Cup se conocerán mañana domingo al término del torneo que se disputa East Lake, Atlanta, el último gran evento de la PGA que puede determinar la composición de esta escuadra. EFE

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