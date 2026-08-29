Militares turcos y somalíes liberan un barco apresado por piratas

Militares de Somalia (archivo). El Gobierno somalí ha informado este sábado de la liberación de un buque mercante en aguas cercanas a la costa de Somalia con la colaboración de la Armada turca. En la operación han muerto 14 piratas y han sido destruidas cuatro de sus embarcaciones. POLITICA AFRICA SOMALIA MINISTERIO DE DEFENSA DE SOMALIA

Guardar

El Gobierno somalí ha informado este sábado de la liberación de un buque mercante en aguas cercanas a la costa de Somalia con la colaboración de la Armada turca. En la operación han muerto 14 piratas y han sido destruidas cuatro de sus embarcaciones.

"La Armada turca en colaboración con las Fuerzas Armadas Nacionales de Somalia han liberado al buque 'MV Latuf' tras una operación antipiratería de diez días", ha informado el Ministerio de Defensa somalí en un comunicado.

La intervención se ha producido cerca de Jifle, en el distrito somalí de Eyl, región de Nugaal. "El barco está seguro y ha retomado su viaje con seguridad", ha añadido el Ministerio.

El 'MV Latuf' fue secuestrado el pasado 17 de agosto, cuando ocho individuos armados abordaron la embarcación y tomaron el puente.