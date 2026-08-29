Perú y EE.UU. crean un consejo bilateral para impulsar cooperación en el ámbito espacial

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Lima, 29 ago (EFE).- Los gobiernos de Perú y Estados Unidos formalizaron la creación de un Consejo Espacial Bilateral, con el propósito de promover la cooperación de los dos países en el ámbito espacial, según anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú en un comunicado.

La iniciativa apunta a impulsar la ciencia, la tecnología, la educación y la industria espacial, mediante la articulación de los sectores público, privado y académico de ambas naciones, de acuerdo con la Cancillería peruana.

También se espera que contribuya a promover la educación y el desarrollo del talento de las nuevas generaciones de peruanos en carreras vinculadas a la ciencia, la ingeniería y la tecnología espaciales.

Asimismo, fortalecerá la articulación de instituciones públicas y privadas para generar oportunidades y emprendimientos, a partir de experiencias estadounidenses del sector espacial comercial.

La creación de este Consejo Espacial Bilateral entre Perú y EE.UU, se llevó a cabo en una ceremonia por los 70 años en Perú del programa de becas estadounidense Fulbright.

El acto estuvo encabezado por el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, y el embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro.

También participó el jefe de la Agencia Espacial del Perú, Roberto Melgar, así como la presidenta de la Universidad Internacional de Florida, Jeannette Núñez; y representantes de la Comisión Fulbright.

Durante su intervención, Espá enfatizó el firme compromiso de Perú con la exploración y el uso pacífico del espacio.

En ese sentido, subrayó que la cooperación con Estados Unidos resulta clave para fortalecer las capacidades nacionales y aplicar las ciencias espaciales en áreas críticas como la gestión de riesgos de desastres, la agricultura, el combate a los cultivos ilícitos y la mitigación de la deforestación. EFE

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