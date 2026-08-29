Registran un sismo de magnitud 3,7 en provincia amazónica de Ecuador fronteriza con Perú

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Quito, 29 ago (EFE).- Un sismo de magnitud 3,7 se registró este sábado en la provincia de Zamora Chinchipe, situada en la Amazonía de Ecuador y fronteriza con Perú, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 15:26 hora local (20:26 GMT) a 3,69 grados de latitud sur y a 78,99 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 84 kilómetros y a 30,14 kilómetros de la localidad de Yantzara.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE