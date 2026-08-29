Dan atención especializada a 32 iguanas marinas de Galápagos víctimas de presunto tráfico

Guardar

Quito, 29 ago (EFE).- El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) informó este sábado que brinda atención especializada a 32 iguanas marinas de Galápagos (Amblyrhynchus cristatus), especie endémica de Ecuador, vinculadas a un presunto tráfico de vida silvestre.

En un comunicado, el MAE apuntó que las iguanas fueron encontradas en condiciones de debilidad y deshidratación, pero no proporcionó más detalles.

Como parte de la intervención, los ejemplares fueron evaluados por veterinarios y trasladados a un centro de conservación autorizado, ubicado en la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, donde recibieron atención especializada y cuidados permanentes, a fin de estabilizar su condición.

PUBLICIDAD

El proceso de investigación por el presunto tráfico de vida silvestre continúa, mientras el MAE mantiene las coordinaciones con las autoridades competentes, conforme a los procedimientos técnicos y legales establecidos.

El MAE apuntó que se espera la determinación de la Fiscalía para obtener el permiso de traslado seguro a las islas Galápagos, situadas a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas.

El viernes, el Ministerio Público informó que, a través de su Unidad de Medio Ambiente y Naturaleza, y la Policía se detuvo a una ciudadana extranjera "que habría intentado salir del país con 28 iguanas en su maleta", desde el aeropuerto de Quito hacia Islandia.

PUBLICIDAD

Sin embargo, una fuente del MAE indicó este sábado a EFE que son 32 las iguanas en este caso.

La Fiscalía recordó que, según el Libro Rojo de los Reptiles de Ecuador, las iguanas forman parte de la fauna silvestre protegida.

El archipiélago de Galápagos está declarado como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), desde 1978.

Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar su teoría de la evolución y selección natural de las especies. EFE