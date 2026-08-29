Rusia ataca centros logísticos en Kiev e instalaciones portuarias en Odesa

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Moscú, 29 ago (EFE).- Rusia lanzó entre la noche del viernes y la madrugada del sábado un ataque combinado de misiles de largo alcance y drones contra centros logísticos en Kiev e instalaciones portuarias en la sureña región de Odesa, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

"Anoche y durante toda la noche del 29 de agosto, las Fuerzas Armadas rusas continuaron lanzando ataques combinados contra centros logísticos e instalaciones portuarias en Ucrania que abastecen a las Fuerzas Armadas ucranianas", señaló el mando castrense ruso en Telegram.

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Según Defensa, en Kiev y la región aledaña fue alcanzado el centro de transporte y logística FIM Service, ubicado en la localidad de Chaika, "cuyos almacenes contenían componentes de misiles de crucero de largo alcance Flamingo".

Además, fue atacado un centro logístico en Kalínivka, con "una terminal aduanera encargada de la distribución de suministros militares procedentes de Occidente".

También fue destruido un arsenal de Fire Point ubicado en la localidad de Milaya que almacenaba "componentes y propulsores para drones de largo alcance FP-1 y FP-2".

En la región de Odesa fue atacado un atracadero con petroleros y terminales de descarga de combustible y lubricantes ubicados en el puerto de Izmail.

"En el puerto de Mikoláiv (fueron atacadas) una terminal de transbordo marítimo, centros logísticos utilizados para la descarga y el almacenamiento de cargamentos militares, 18 almacenes militares y tres depósitos de combustible y lubricantes destinados a las Fuerzas Armadas de Ucrania".EFE

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