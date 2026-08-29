Beatriz Trapote y Víctor Janeiro muestran su apoyo a Juls:"Es momento de que cuente sus verdades"

Beatriz Trapote y Víctor Janeiro EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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La familia Janeiro-Trapote no ha querido quedarse al margen del momento que está viviendo Julia Janeiro y de sus últimas apariciones públicas. El matrimonio acudía al homenaje celebrado en Ubrique en honor a 'El Turronero', una cita en la que ambos disfrutaron de una noche muy especial y en la que no dudaron en mostrar su apoyo a su sobrina. Ante las preguntas sobre ella, Víctor, fiel a su estilo, cedía el protagonismo a su mujer: "Preguntad a Beatriz, que ella habla mejor".

Beatriz no dudaba en presumir de la personalidad de la joven, a la que sigue de cerca a través de las redes sociales y cuyas ocurrencias parecen conquistarla por completo: "Nosotros estamos encantados. Yo sigo su Instagram. Por favor, es que Julia es oro puro. Es bendita, bendita juventud. Me encanta. Hoy con el tupper de los macarrones. Es que eso es mamo. La tienen que dar un programa ya. Y que esté yo con ella, en el programa", aseguraba.

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Una admiración que va mucho más allá de las redes y que Trapote explica por la estrecha relación que mantiene con Julia desde que era pequeña: "Yo estoy muy orgullosa porque es que a Julia yo la he tenido desde los tres añitos. Para mí ha sido mi niña", confesaba, emocionada al comprobar cómo aquella niña se ha convertido ya en una mujer. Precisamente, esa evolución es una de las cosas que más llama la atención a la mujer de Víctor Janeiro: "Yo la veo ahora una mujercita. Ese desparpajo. Digo, mira mi Julia el desparpajo que saca".

También aprovechaba la ocasión para reivindicar que tenga la oportunidad de expresarse y contar su propia versión de las cosas: "Yo creo que es momento de que ella cuente sus verdades. Es momento también de que saque todo el dolor que lleva dentro", afirmaba, antes de insistir en la importancia de que pueda dar a conocer su experiencia: "Y ya está. Y que se cuente la segunda versión. Que hay que contarla". Unas palabras con las que Beatriz deja claro que, pase lo que pase, cuenta con el cariño y el respaldo de una Julia a la que considera parte fundamental de su vida y de su familia.

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