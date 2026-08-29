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Delcy Rodríguez confirma "histórico acuerdo" petrolero con EEUU y agradece a Donald Trump

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Caracas, 28 ago (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes el "histórico acuerdo" petrolero con Estados Unidos y agradeció al mandatario de este país, Donald Trump, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por "su disposición en el desarrollo" de una alianza que describió como "un hito histórico en las relaciones bilaterales".

En un comunicado, la líder chavista, al frente del Gobierno venezolano tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. en enero de este año, explicó que el acuerdo, anunciado previamente por Trump, permitirá "incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados".

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En ese sentido, Rodríguez señaló que se contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con "un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado". EFE

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