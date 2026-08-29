China eleva de cinco a siete los muertos en el Tíbet por la riada, con 554 desaparecidos

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Pekín, 29 ago (EFE).- El número de muertos por la riada en el condado tibetano de Gyirong (suroeste de China) aumentó de cinco a siete, según un nuevo balance difundido este sábado por el medio estatal chino CCTV, que redujo de 558 a 554 la cifra de desaparecidos.

El recuento señala además que los equipos de emergencia rescataron a dos vecinos de la localidad de Resuo.

El nuevo balance supone así cuatro desaparecidos menos que el anterior y coincide con el rescate de esas dos personas y el aumento en dos de la cifra de fallecidos, aunque CCTV no precisó si los dos nuevos muertos figuraban previamente entre los desaparecidos.

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Las operaciones de búsqueda continúan este sábado en torno al paso fronterizo de Gyirong, después de que los primeros equipos profesionales consiguieran acceder el viernes por tierra al núcleo de la zona arrasada tras dos días de dificultades por la destrucción de carreteras, los desprendimientos y los cortes de comunicaciones.

Equipos enviados por el Ministerio de Gestión de Emergencias y el cuerpo nacional de bomberos y rescate realizan búsquedas mediante un sistema de cuadrículas en las áreas prioritarias, después de superar las dificultades planteadas por el terreno, según CCTV.

Las autoridades mantienen además bajo vigilancia la represa natural formada aguas arriba y la estabilidad de las laderas próximas.

Expertos citados por la cadena estatal señalaron que el agua circula ya de forma natural a través de la represa, lo que ha reducido considerablemente el riesgo de una rotura repentina, aunque persiste la posibilidad de nuevos desprendimientos que vuelvan a bloquear el cauce.

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La represa natural se formó al quedar bloqueado un cauce por la acumulación de lodo y rocas tras la riada y obligó el viernes a suspender temporalmente parte de los rescates en territorio chino cuando comenzó a desbordarse, aunque el descenso posterior del nivel del agua permitió reanudar las operaciones

El Ministerio de Recursos Hídricos ordenó asimismo en las últimas horas reforzar la vigilancia de los niveles y caudales de varios ríos de la zona y examinar posibles acumulaciones de agua y riesgos asociados a lagos glaciares en la cuenca situada aguas arriba de Gyirong.

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La riada, que según las investigaciones preliminares se desencadenó por el colapso de una gran masa de hielo en un glaciar nepalí, golpeó el miércoles una zona fronteriza entre el norte de Nepal y el suroeste del Tíbet, región bajo control chino.

Nepal contabiliza 579 muertos y 1.924 desaparecidos, por lo que los balances separados de ambas partes suman al menos 586 fallecidos y 2.478 personas sin localizar, sin que conste un mecanismo transfronterizo unificado de conteo. EFE

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