Agencias

EE.UU. entrega a Ecuador a exministro investigado por el crimen de Fernando Villavicencio

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Guayaquil (Ecuador), 29 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este viernes que el exministro correísta José Serrano, investigado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en 2023, fue entregado por Estados Unidos, donde estaba detenido por el servicio de inmigración desde el año pasado.

Noboa señaló que Serrano es el "nuevo huésped" de la llamada Cárcel del Encuentro, la prisión insignia de la política de seguridad del mandatario, construida para aislar a líderes de grandes bandas criminales a similitud de las cárceles de Nayib Bukele en El Salvador, y en la que también está actualmente recluido el exvicepresidente correísta Jorge Glas.

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cbs/fgg/gad

(foto)

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