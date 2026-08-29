Canciller argentino rechaza críticas por amarre de buque británico en puerto provincial

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Buenos Aires, 28 ago (EFE).- El canciller de Argentina, Pablo Quirno, rechazó este viernes las críticas vertidas por "la oposición y los medios" al Gobierno de Javier Milei por el amarre de un buque británico en el puerto de Ushuaia, en la sureña provincia de Tierra del Fuego cuyo territorio incluye a las islas Malvinas, en conflicto con el Reino Unido por su soberanía.

En un texto publicado en X titulado "Otra operación de la oposición y los medios", Quirno aseguró que la presencia del buque VS Promise, que amarró en Ushuaia el lunes pasado, fue contratado por un consorcio petrolero que tiene la autorización del Ejecutivo de Tierra del Fuego para operar en aguas argentinas.

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"El buque es un petrolero contratado para transportar crudo producido en la Cuenca Marina Austral, en territorio argentino. Venía de Río Cullen (una monoboya en aguas abiertas), donde se carga el petróleo producido en los yacimientos fueguinos operados por TotalEnergies y sus socios. La propia provincia reconoce que fiscaliza esas operaciones: mide los volúmenes, controla la carga y certifica el origen del crudo que se exporta", subrayó el canciller.

Sobre el amarre del VS Promise en el puerto de Ushuaia -propiedad de Tierra del Fuego pero intervenido por el Gobierno nacional argentino desde enero pasado- fue una "escala logística" que generó "ingresos derivados de los servicios portuarios y un impacto económico local".

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El Ejecutivo del gobernador Gustavo Melella había protestado de manera pública el lunes contra el Gobierno de Milei por la autorización de entrada del barco y alegó que existe una ley provincial que prohíbe la permanencia, el amarre y el abastecimiento en sus puertos de buques con bandera británica.

El jueves, un fiscal de la provincia ordenó que Tierra del Fuego explique cómo fiscaliza las actividades en la monoboya en la que el VS Promise cargó crudo.

La secretaria de Hidrocarburos de Tierra del Fuego, Julieta Balderramas, explicó ese mismo día que su dependencia no tiene acceso a la información relativa a la procedencia del buque, su bandera, registro y documentación marítima, algo que "corresponde a la competencia de otros organismos nacionales en materia de control marítimo".

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En su publicación en X de este viernes, Quirno señaló: "Entonces, ¿qué fue lo inadmisible? ¿Que un buque que participa de una operación petrolera fueguina, sin ningún vínculo con las ilegítimas autoridades de las Islas Malvinas, haya pasado por Ushuaia? La Cuestión Malvinas merece ser defendida con seriedad".

El presidente Milei compartió la publicación de su canciller y agregó: "Desarmando operetas (operaciones). Mentirosos compulsivos". EFE