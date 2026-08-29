Decenas de colonos israelíes asaltan la vivienda palestina en Qusra que asediaban desde hace semanas

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Decenas de colonos israelíes han terminado asaltando la vivienda de una familia palestina en la localidad cisjordana de Qusra que llevaban asediando desde hace semanas, según ha confirmado el Ejército israelí.

Los colonos han terminado "atrincherándose en la vivienda" con la familia palestina dentro y "han lanzado piedras a la población civil palestina", ha explicado el Ejército, que se ha visto obligado a intervenir para expulsar a los colonos.

El Ejército se ha incautado de los vehículos empleados por los colonos, que han sido entregados como pruebas a la Policía para que comience una investigación, añade el comunicado.