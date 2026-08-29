El Ejército israelí dice intervenir ante ataques de colonos en Qusra, Cisjordania ocupada

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Jerusalén, 29 ago (EFE).- El Ejército y la Policía de Fronteras de Israel intervinieron este sábado en la localidad palestina de Qusra, al sur de Nablus (norte de Cisjordania ocupada), después de que un grupo de colonos israelíes llegara a la zona y se produjeran enfrentamientos con palestinos, según afirma un comunicado castrense.

"Alborotadores israelíes habían entrado en la zona y se habían producido enfrentamientos, en los que se lanzaron piedras contra palestinos y otros civiles", sostiene la nota militar.

Según el comunicado, decenas de colonos se atrincheraron en una vivienda palestina tras producirse los enfrentamientos. Las fuerzas israelíes afirmaron que intervinieron para expulsar a los colonos de la casa, separar a los grupos y proteger a los residentes.

El Ejército dijo estar al tanto de informaciones sobre varios palestinos heridos, entre ellos una mujer que sufrió heridas leves y fue trasladada por el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) para recibir atención médica.

La agencia oficial de noticias palestina Wafa informó, a su vez, de que decenas de colonos, respaldados por las fuerzas israelíes, atacaron una vivienda en Qusra y rodearon a quienes se encontraban en su interior, lo que provocó enfrentamientos con vecinos palestinos.

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Según la versión de este medio, varios jóvenes palestinos permanecieron atrapados dentro de la casa mientras llegaban refuerzos militares y los colonos se desplegaban por la zona, donde también prendieron fuego a terrenos.

El Ejército aseguró que confiscó "varios vehículos" de los colonos, sospechosos de haber sido utilizados para desplazarse hasta el lugar, y que los entregó a la Policía israelí junto con otras pruebas para la "investigación abierta sobre los hechos".

Los incidentes se producen mientras continúa el asedio de tres viviendas palestinas en esa localidad por parte de colonos israelíes, que se prolonga ya durante 21 días, según Wafa. EFE