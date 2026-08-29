La residencia de Shakira en Madrid toma forma: así será la experiencia que prepara Live Nation para la cantante

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Madrid se prepara para convertirse durante más de un mes en el epicentro de la música latina con la esperada residencia de Shakira. Un proyecto que va mucho más allá de una sucesión de conciertos y que pretende transformar el recinto en el que actuará la colombiana en toda una experiencia cultural, gastronómica y de ocio. Al frente de esta apuesta se encuentra Pino Sagliocco, presidente de Live Nation, que ha explicado algunos de los detalles de una iniciativa que promete convertir cada jornada en algo diferente.

La idea, según ha avanzado Sagliocco, es que el público no acuda únicamente a disfrutar del espectáculo de Shakira, sino que pueda pasar prácticamente todo el día alrededor del recinto: "Nunca va a ser igual", ha asegurado, adelantando que habrá actividad desde las doce del mediodía hasta la medianoche. La propuesta incluirá una importante oferta gastronómica, con reconocidos chefs, y una programación cultural inspirada especialmente en Barranquilla y en las tradiciones y la manera de celebrar de la tierra de la artista. En esta parte del proyecto participa Blanca Li, a quien ha definido como "una de las grandes figuras de la coreografía y las artes escénicas".

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El presidente de Live Nation también ha avanzado que habrá "sorpresas cada día", además de estrellas invitadas y nuevos contenidos durante los fines de semana: "Esto solo acaba de empezar y la experiencia va a ser única", ha señalado, defendiendo que cada persona que acuda pueda vivir algo diferente. La intención es que los contenidos vayan modificándose para que quienes repitan visita no se encuentren exactamente con la misma experiencia.

La elección de Madrid tampoco es casual: "Madrid es latina más que nunca y es la capital de Latina y también el puente a Latinoamérica", ha explicado. Barcelona también estuvo sobre la mesa, pero la falta de un espacio adecuado hizo que finalmente Madrid fuera la ciudad escogida. Un escenario que, en palabras del responsable de Live Nation, ha permitido materializar el proyecto tal y como lo habían imaginado. Mientras los trabajos avanzan a contrarreloj, Sagliocco destaca la implicación absoluta de la artista en cada detalle: "Shakira ha elegido todo, Shakira ha decidido todo", ha afirmado, subrayando que la cantante ha querido involucrarse personalmente.

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El montaje, que lleva semanas concentrando a un amplio equipo, encara ahora su recta final, con las gradas y buena parte de las instalaciones ya preparadas y los últimos elementos todavía en construcción. Todo avanza a buen ritmo y el recinto comienza ya a mostrar la magnitud de lo que se está preparando para la llegada de Shakira a Madrid.