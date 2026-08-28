Trump no acudirá a Nueva York pero irá al Pentágono para conmemorar los 25 años del 11S

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Washington, 28 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que acudirá a la ceremonia del Pentágono, en el estado de Virginia, en lugar de ir a la zona cero de Nueva York, para conmemorar los 25 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre.

En respuesta a la pregunta de un periodista sobre la razón por la que no asistiría a la ceremonia en Nueva York, donde se estrellaron dos aviones contra las Torres Gemelas, Trump contestó: "porque voy al Pentágono", cerca de la ciudad de Washington y donde impactó un tercer avión en el que murieron 184 personas.

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Un cuarto avión cayó en un campo abierto en el estado de Pensilvania debido a la revuelta de los pasajeros que evitaron que volara hacia Washington donde tenía como objetivo previsiblemente la Casa Blanca o el Pentágono.

Casi 3.000 personas murieron en los peores atentados de la historia reciente de Estados Unidos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, uno de los principales rivales políticos de Trump, tiene previsto asistir al evento de Nueva York en el que suelen participar figuras de todo el espectro político y se realiza una lectura de los nombres de todas las víctimas, sin discursos. EFE

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