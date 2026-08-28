Expresidente ecuatoriano Moreno insiste en su inocencia: "No he recibido un solo centavo"

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Guayaquil (Ecuador), 28 ago (EFE).- El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) insistió este viernes en su inocencia después de que un tribunal lo declaró culpable de cohecho, al determinar que recibió sobornos para favorecer a la empresa estatal china Sinohydro en la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando era vicepresidente de Rafael Correa.

"Yo no firmé en ningún momento, no hice ninguna gestión, omisión o nombramiento que tenga relación con ese proyecto... No he recibido un solo centavo por parte de Sinohydro", dijo el exmandatario durante un receso de la audiencia en la que los jueces están emitiendo su sentencia y que se realiza desde la mañana en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

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Los magistrados aseguraron que la empresa china pagó recursos millonarios hacia un círculo empresarial que luego fueron distribuidos a distintas sociedades y personas, incluidos integrantes del núcleo familiar de Moreno, pero aún no han anunciado la condena.

La Fiscalía había pedido en julio pasado que se le condene a seis años y seis meses de prisión, al igual que a su esposa, Rocío González, y la hija de ambos, Irina Moreno, quienes también fueron declaradas culpables como cómplices.

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Otras 17 personas también están procesadas en este caso, entre ellas el exembajador de China Cai Runguo; y hermanos y amigos del expresidente.

Según el Ministerio Público, el exmandatario habría recibido junto a su familia más de un millón de dólares de un total de 76 millones de dólares en sobornos que Sinohydro pagó supuestamente por la construcción de Coca Codo Sinclair, con una potencia de hasta 1.500 megavatios.

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Sin embargo, Moreno dijo que fue el expresidente Correa (2007-2017) el que firmó un contrato "gobierno a gobierno" con China, país que había exigido que el financiamiento de la obra "se haga con el Eximbank".

"¿En qué momento intervine yo? En la construcción, no, la construcción la hizo Jorge Glas por orden de Rafael Correa", aseguró el exmandatario, que agregó cuando él fue presidente lo primero que hizo fue "investigar" las obras que "estaban mal hechas", entre ellas la hidroeléctrica.

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"Se detectaron 17.000 fisuras (en la hidroeléctrica). Yo demandé a la justicia penal internacional para que se hagan cargo del tema", mencionó, e insistió, como ha dicho en otras ocasiones, en que el juicio supuestamente fue fabricado por Correa para vengarse de él.

El expresidente también le dijo al fiscal general, Leonardo Alarcón, que estaba buscando "donde no corresponde". "Busque en los que firmaron los contratos, en los que tenían la costumbre de pedir comisiones. Busquen allí. Están buscando en el sitio incorrecto", indicó.

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Además, aseguró que había asistido presencialmente a la audiencia porque quería "dar la cara" y que aunque Paraguay, donde vivió varios años después de dejar la presidencia mientras ejercía como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para asuntos de discapacidad, le había dado a él y a su esposa "carné de refugiados" no lo aceptó y decidió volver a Ecuador. EFE

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