Trump anuncia un "histórico" acuerdo petrolero con Venezuela

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Washington, 28 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un "histórico" acuerdo con Venezuela que duplicará las reservas petroleras del país norteamericano.

"¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!", declaró Trump en su red Truth Social, que según el presidente, asegura el "control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela".

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"La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo", añadió.