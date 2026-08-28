Putin se reunirá con Xi, Erdogan, Modi y Pezeshkian en el marco de la cumbre de la OCS

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Moscú, 28 ago (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá con los líderes de China, Irán, Turquía e India en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se celebrará la próxima semana en Kirguistán, informó este viernes el Kremlin.

El encuentro entre Putin y el presidente chino, Xi Jinping, tendrá lugar el lunes y en él abordarán el proyecto de gasoducto Fuerza de Siberia-2, precisó Yuri Ushakov, asesor presidencial de política internacional.

El acuerdo sobre dicho gasoducto no pudo cerrarse, como era el deseo de Moscú, en la visita del jefe del Kremlin al gigante asiático en mayo pasado.

"Será una reunión muy importante. La segunda entre ambos líderes este año", explicó el diplomático.

El mismo día Putin se reunirá en la capital kirguís, Biskek, con el primer ministro indio, Narendra Modi, después de abordar esta misma semana en Moscú la cooperación energética con el ministro de Exteriores de ese país.

El martes, al término de la cumbre, el líder ruso tendrá la oportunidad de encontrarse con su colega iraní, Masud Pezeshkian, explicó Ushakov.

"Sin lugar a dudas, Oriente Medio será uno de los temas clave (...). Por supuesto, se discutirán también asuntos bilaterales", señaló.

Con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, los temas a tratar serán la situación en el mar Negro y también el conflicto en Ucrania.

Ushakov adelantó que los países miembros de la OCS firmarán cerca de una veintena de acuerdos y emitirán una declaración en Biskek, adonde también acudirán representantes de otros países observadores o invitados como Turquía, Azerbaiyán, Armenia, Mongolia, Egipto, Laos, Vietnam o Turkmenistán.

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"La OCS es a día de hoy una de las alianzas regionales más grandes y con mayor autoridad. Y uno de los centros del incipiente mundo multipolar", dijo.

A su vez, el líder ruso se entrevistará en Biskek con el presidente kazajo, Kasim Yomart Tokáyev, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, con el que abordará los planes del país caucásico de ingresar en la Unión Europea (UE) y la reciente detención de políticos opositores.

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El Kremlin también confirmó que Putin asistirá a la cumbre del grupo BRICS que se celebrará los próximos 12 y 13 de septiembre en Nueva Delhi. EFE