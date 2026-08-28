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El PP alerta que el poder adquisitivo de las familias "se hunde" tras conocerse el último dato de inflación

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El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha alertado este viernes que el poder adquisitivo de las familias "se hunde" tras conocerse el último dato del Índice de Precios de Consumo (IPC), que según el INE registró en agosto su nivel más alto desde febrero de 2023 con un 4,3% interanual.

Según el Instituto de Estadística, el repunte inflacionario obedece al encarecimiento de los combustibles y a la evolución del precio de los alimentos. Nadal, a través de una publicación en 'X', ha remarcado que a tenor de estos datos "los precios se disparan".

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A renglón seguido, ha denunciado la contradicción entre el discurso del Gobierno sobre el crecimiento económico y la realidad que viven las familias españolas.

En concreto, ha dicho que mientras "los precios se disparan" y "el poder adquisitivo de las familias se hunde", el Gobierno "va retirando ayudas y sube los impuestos", lo que agrava la situación de los ciudadanos frente a la inflación y la pérdida de capacidad de compra.

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El dirigente 'popular' ha cuestionado la narrativa del Ejecutivo sobre el desempeño de la economía española, reprochando que mientras sube la inflación el presidente, Pedro Sánchez, llegara a afirmar que "España va como un cohete".

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