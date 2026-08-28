Un militar colombiano de la Legión Extranjera francesa está secuestrado en Colombia

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París, 28 ago (EFE).- Un militar de la Legión Extranjera francesa de nacionalidad colombiana y con grado de cabo fue secuestrado este mes en Colombia cuando estaba de permiso, confirmaron este viernes a EFE fuentes del Ejército francés.

El secuestro de José Olger Melo Charry, que fue anunciado en medios colombianos por fuentes militares de ese país, se produjo el 6 de agosto cuando circulaba por una carretera del departamento de Nariño.

Los elementos divulgados apuntan a que lo llevó a cabo un grupo disidente de la guerrilla de las FARC.

Según Radio France, el militar secuestrado no había solicitado a la Legión Extranjera la autorización necesaria para ir a una zona considerada peligrosa como esa.

Preguntadas por esa cuestión, las fuentes del Ejército francés se limitaron a responder a EFE que "estaba de permiso" y que tenía regularizada su situación.

Insistieron en que están en contacto con las autoridades colombianas a través del Ministerio de Exteriores y manifestaron su solidaridad con la familia. EFE