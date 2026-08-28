Las 'stablecoins' pueden crear una dolarización digital, advierte el responsable del BPI

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Fráncfort (Alemania), 28 ago (EFE).- El director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), el español Pablo Hernández de Cos, advirtió este viernes de que el aumento del uso de criptomonedas estables ('stablecoins') vinculadas al dólar puede crear una dolarización digital en algunos países con monedas inestables y economías emergentes como en Latinoamérica.

Hernández de Cos, que este viernes participa en el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole (Wyoming, EE.UU.), dijo que algunos países temen la pérdida de su soberanía monetaria y su capacidad de controlar los tipos de interés y los precios.

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"La creciente adopción de criptomonedas estables vinculadas al dólar también ha generado preocupación en algunas jurisdicciones respecto a la soberanía monetaria y el potencial de dolarización digital", apuntó Hernández de Cos en un discurso durante la reunión anual de bancos centrales que organiza el Banco de la Reserva Federal de Kansas.

Este uso "puede debilitar la transmisión de la política monetaria interna y vincular más estrechamente las condiciones locales a las posturas políticas externas", subrayó Hernández de Cos, que fue gobernador del Banco de España entre 2018 y 2024.

Esto tiene implicaciones para algunos países con economías emergentes, como en Latinoamérica, donde aumenta el riesgo de dolarización y se pueden vincular las plataformas de criptomonedas con los mercados de divisas.

El BPI ya advirtió en su Informe Anual, publicado a finales de junio, de que en países con monedas inestables se puede producir una dolarización, el proceso por el cual un país adopta el dólar como su moneda.

De este modo, los flujos de capital se vuelven más volátiles y los bancos centrales pierden control sobre su política monetaria.

Algo similar a lo que ha ocurrido desde hace años en Argentina y Venezuela, donde la población tiene dólares debido a que la elevada inflación de esos países deprecia muy rápidamente sus divisas.

Hernández de Cos también mencionó en su discurso en Jackson Hole que el estado de Wyoming ha tomado la iniciativa de emitir una criptomoneda estable pública: el Frontier Stable Token (FRNT).

El Frontier Stable Token (FRNT) es la primera criptomoneda estable respaldada por el dólar y emitida por una entidad pública en Estados Unidos.

Hernádez de Cos dijo también que "los informes del sector señalan que las criptomonedas estables se utilizan cada vez más para transacciones ilícitas, lo que genera importantes preocupaciones sobre la integridad financiera".

En concreto, en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT). EFE