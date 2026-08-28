Pádel, judo y tiro con arco lideran una lluvia de medallas para España en los Juegos Mediterráneos

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Dos oros y una plata en pádel, junto a una plata y un bronce en judo y también junto a un oro, una plata y cuatro bronces en tiro con arco lideraron este viernes una lluvia de medallas para la delegación de España en los XX Juegos Mediterráneos de 2026, que se están disputando en la ciudad de Tarento (Italia).

En el Parco del Mediterraneo alla Salinella, las españolas Lucía Sainz y Patty Llaguno controlaron pronto la final del dobles femenino ante sus compatriotas Jimena Velasco y Nuria Rodríguez, pues un 'break' logrado en el primer juego les allanó el set y lo cerraron por 6-3.

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El segundo fue más equilibrado porque, pese a perder su servicio con 3-2, Velasco y Rodríguez devolvieron rápidamente el quiebre. Aun así, en el momento clave tiraron de experiencia Sainz y Llaguno, ambas exnúmero 1 del mundo, para conseguir otra rotura que dejó el partido sentenciado.

Abrocharon por 6-4 ese segundo set y les valió para ser campeonas. Mientras, en el dobles masculino, hubo otro oro español gracias a la victoria de José Antonio Diestro y David Gala, por 7-6(6) y 6-4, en su final contra el dúo italiano formado por Flavio Abbate y Alvaro Montiel.

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Además, el bádminton español cerró su participación en Taranto 2026 con un bronce en el dobles femenino. Carmen Jiménez y Nikol Carulla subieron al tercer escalón del podio tras perder en las semifinales por 22-20 y 21-12 contra las francesas Agathe Cuevas y Elsa Jacob.

También el tiro con arco español bajó el telón en estos JJ.MM., y lo hizo con un balance de seis medallas y habiendo conseguido que todos sus representantes subieran al podio. En las pruebas por equipos, el trío formado por Andrés Temiño, Yun Sánchez y Diego Conde obtuvo el oro masculino ganando por 0-6 en la final al conjunto de Francia.

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El equipo femenino, integrado por Paula Álvarez, Elia Canales y Leyre Fernández, atrapó el bronce venciendo a Italia por 5-1 en la final de consolación. Eso se sumó al éxito del equipo mixto, donde Canales y Temiño compitieron juntos y lograron el bronce gracias a su 5-3 ante los italianos Roberta di Francesco y Matteo Borsani en la pelea definitiva.

En la competición individual femenina, Canales fue subcampeona y Álvarez pisó el podio a su lado con el bronce. En el cuadro masculino, Temiño también subió al tercer escalón del podio después de imponerse en la final de consolación por un tajante 7-1 a su compatriota Conde.

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El judo español añadió dos preseas al medallero de España gracias a Luis Barroso, segundo en la categoría de -60 kg, y a Mireia Rodríguez, tercera en la de -48 kg. También llegaron lejos en competición Adriana Rodríguez (-57 kg) y Adrián Nieto (-66 kg), pero ambos se quedaron a las puertas del podio tras sus respectivos combates por la tercera posición.

Por otra parte, Adrián Alonso se proclamó subcampeón en la maratón de patinaje de velocidad. Estuvo en los puestos cabeceros durante toda la final e incluso optó a la medalla de oro hasta el esprint final, pero su 1:05:54.465 fue peor que el 1:05:54.064 del campeón francés Hugo Gerard.

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Como colofón, la selección española masculina de tenis de mesa acabó tercera en la prueba por equipos. Sus componentes, Juan Pérez y Daniel Berzosa, cayeron por 1-3 contra Egipto en semifinales y después firmaron ese bronce derrotando por 3-1 a Francia en el cruce de consolación.