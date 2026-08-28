El jugador del Racing Andrés Martín sufre un esguince en la rodilla

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El delantero del Racing de Santander sufre un esguince en la rodilla derecha, confirmado después de las pruebas a las que fue sometido este viernes tras el encuentro ante el Elche.

"El futbolista del Racing Andrés sufre un esguince en la rodilla derecha. El atacante verdiblanco ha sido sometido a pruebas de imagen -en la noche de hoy- para emitir el presente parte médico", informó el cuadro de Santander.

"El periodo de baja de Andrés, que se dañó en el partido de LaLiga EA Sports disputado ante el Elche CF en los Campos de Sport y tuvo que ser sustituido en el minuto 59, dependerá de la evolución de su lesión, aunque la primera estimación indica que será entre seis y ocho semanas", añadió.

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El Racing, recién ascendido y de vuelta a Primera 14 años después, logró este viernes la primera victoria de la temporada en un 3-2 en El Sardinero, pero lamentó la lesión de uno de sus jugadores importantes, aunque al menos no fue rotura de ligamentos como se pudo temer en un principio.