Fujimori tilda de "desliz" declaraciones del defensor del Pueblo sobre cerrar el Congreso

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Lima, 28 ago (EFE).- La presidenta de Perú, la derechista Keiko Fujimori, calificó este viernes de "desliz" las recientes declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien causó polémica al afirmar que la mandataria ganaría popularidad si disuelve el Congreso.

"Creo que es un desliz la afirmación hecha por el defensor del Pueblo. Yo rechazo categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso… ", manifestó Fujimori en declaraciones a periodistas durante una visita llevaba a cabo este mismo viernes a la sureña ciudad de Tacna, fronteriza con Chile.

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En el trasfondo político de la mandataria está el "autogolpe" cometido en 1992 por su padre, el difunto expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien disolvió el Parlamento e intervino la Judicatura para gobernar durante alrededor de un año por decretos hasta que se estableció una nueva Constitución a su medida.

La Defensoría del Pueblo destacó este viernes en un comunicado que las declaraciones de Gutiérrez hayan tenido como propósito buscar desestabilizar el orden democrático.

Para la institución, "dichas declaraciones han sido sacadas de contexto, difundiéndose solo una parte y no el total de la entrevista, originándose una corriente que busca deslegitimar las opiniones del defensor del Pueblo, quien solo se refirió a un caso hipotético sobre la base de hechos históricos pasados".

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Esta oficina reiteró "su firme rechazo a toda forma de atentado contra el régimen democrático como los vividos en años anteriores, pues ello no conduce a ningún escenario positivo para el país".

El jueves, en una entrevista con la emisora radial Exitosa, Gutiérrez había aseverado que "si mañana, la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos de su popularidad".

"No estoy alentando (esa acción), porque soy un demócrata, creo en los principios, pero tal cual está el Estado que, si bien crecemos por inercia llevado por una política monetaria establecida por la apuesta de empresarios que ya no creen en la política, pero sí en los beneficios que da invertir en el Perú; vamos a seguir en más de lo mismo si no hacemos esas cosas grandes, de forma estructural", expresó el defensor.

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Perú ha tenido nueve presidentes en los últimos diez años, producto de una espiral de inestabilidad política ante la incapacidad de los mandatarios de controlar el Parlamento, fragmentado a su vez en un conjunto de partidos que buscan su cuota de poder. EFE