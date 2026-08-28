Milán cierra la semana con una subida del 0,67 % tras el discurso del presidente de la Fed

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Roma, 28 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes con una subida del 0,67 % en su índice selectivo FTSE MIB, hasta los 52.616,12 puntos, en una jornada marcada por el discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 0,66 %, hasta los 55.256,84 enteros.

Durante la última sesión de la semana cambiaron de manos unos 242 millones de acciones por un valor de unos 2.485 millones de euros (alrededor de 2.882 millones de dólares).

El parqué milanés regresó al terreno positivo en una jornada en la que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, se mostró dispuesto a subir los tipos de interés para frenar la inflación en Estados Unidos.

Las empresas con mejores resultados en el selectivo estuvieron lideradas por el grupo de juegos de azar Lottomatica, que subió un 2,32 %, seguido del gigante automovilístico Stellantis (2,28 %); Banca Bper (2,21 %); la cementera Buzzi (2,10 %) y el grupo de coches de lujo Ferrari (1,93 %).

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En contraste, el título con peor desempeño este viernes fue la multinacional del sector de la defensa Leonardo, con una caída del 3,96 %.

También registraron pérdidas la fabricante naval Fincantieri (-1,73 %); la fabricante de cables Prysmian (-1,25 %); la marca de bebidas Campari (-0,72 %) y Stmicroelectronics (-0,54 %). EFE