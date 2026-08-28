Las temperaturas aumentarán este fin de semana en España, con más de 35ºC en el sur y lluvias en puntos del norte

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Casi toda España registrará cielos despejados este fin de semana excepto por lluvias en puntos del norte peninsular, según ha avanzado la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho. Las temperaturas aumentarán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte de la Península y se superarán los 35ºC en zonas del sur peninsular.

El sábado será una jornada marcada por un tiempo anticiclónico en la mayor parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. La excepción estará en Galicia y Asturias, donde habrá cielos nubosos o cubiertos con tendencia a ir a más debido a la llegada de un frente poco activo que acabará dejando precipitaciones débiles.

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A su vez, también podrá haber intervalos de nubosidad baja matinal en otros puntos del Cantábrico y en el oeste de Castilla y León. En lo que respecta a Canarias, Camacho ha indicado que se registrarán cielos nubosos en el norte de las islas montañosas. En este aspecto, podrían darse precipitaciones débiles en La Palma. Asimismo, se podrían registrar brumas y nieblas matinales en zonas de Asturias, Galicia y oeste de Castilla y León y calima en Melilla.

En lo que respecta a las temperaturas, el pronóstico recoge que las máximas aumentarán este sábado de forma generalizada en el centro y sur de la Península. De esta manera, podrán superarse localmente los 35ºC en el Guadalquivir, bajo Ebro y Mallorca. En el otro extremo, las mínimas estarán en descenso en Baleares y tercio este peninsular y en ascenso en el resto de la Península. Por zonas, no se bajará de 20ºC en litorales del Levante y Baleares y en litorales canarios.

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El portavoz de AEMET ha avanzado que el domingo, el día más importante de la operación retorno, tendrá predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Sólo habrá cielos nubosos o cubiertos en Galicia y Asturias, donde se podrían registrar precipitaciones débiles que a lo largo del día, según avance el frente, acabarán extendiéndose a otras zonas del Cantábrico.

Asimismo se prevén intervalos de nubosidad baja matinal en el oeste de Castilla y León, Estrecho y Melilla, y por la tarde, de nubes de evolución en otras zonas del cuadrante noroeste. En Canarias, se darán cielos nubosos en el norte de las islas montañosa. Podría haber alguna precipitación débil y dispersa en La Palma, aunque la probabilidad es baja. A su vez, podrían registrarse brumas y nieblas matinales en zonas del tercio noroeste peninsular y Estrecho y calima en Alborán.

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En lo que tiene que ver con los termómetros, la previsión apunta a que las temperaturas aumentarán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte de la Península. Sólo se pronostican descensos en el Cantábrico para el caso de las máximas. Durante esta jornada, se sobrepasarán los 35ºC en los valles del Ebro y del Guadalquivir, mientras que se darán noches tropicales y no se bajará de los 20ºC en litorales mediterráneos y puntos del propio Guadalquivir y litorales de Canarias.