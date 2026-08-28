La tasa de paro de Chile repunta al 9,5% en el trimestre de mayo a julio e iguala máximos de junio de 2021

23/09/2022 Bandera de Chile. ECONOMIA SUDAMÉRICA CHILE INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA MINISTERIO DE DEFENSA DE CHILE

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La tasa de desempleo de Chile se situó en el 9,5% durante el trimestre comprendido entre mayo y julio, lo que supuso subir una décima desde el trimestre inmediatamente anterior y ocho en comparativa anual, además de igualar máximos de junio de 2021.

Según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del país, el ascenso interanual fue fruto de un avance del 0,7% en la fuerza de trabajo que contrastó con el retroceso del 0,2% en el número de personas ocupadas.

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Por su parte, los desocupados aumentaron un 10,4% empujados por quienes se encontraban cesantes (9,4%) y aquellos que buscaban trabajo por primera vez (20,9%).

Las tasas de participación y ocupación cerraron en el 61,7% y el 55,9%, respectivamente, una décima menos en el primer caso y medio punto menos en el segundo. Por género, el paro entre las mujeres se ubicó en el 10,3% y entre los hombres en el 8,9%.

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Después, la cifra total de horas efectivas trabajadas bajó un 1,8% en los últimos doce meses en sintonía con la reducción del 1,7% en el promedio de la jornada laboral, que se quedó en las 36,4 horas.