Agenda informativa multisoporte América para el viernes 28 de agosto de 2026

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ESTADOS UNIDOS

- El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, pronuncia un esperado discurso en el Foro de Jackson Hole, con los mercados atentos a Oriente Medio y la deuda de EE.UU. (foto)(video)

- El presidente Donald Trump entrega la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los cuatro astronautas del Artemis II, que en abril viajó más lejos de la Tierra que ninguna otra tripulación. (foto)(video)(directo).

- Los centros de datos de inteligencia artificial se han convertido en nuevo campo de batalla político en EE.UU. a dos meses de las elecciones de medio mandato. (foto)

- Citas migratorias rutinarias se han vuelto una trampa: ICE detiene a inmigrantes con asilo o permisos vigentes, mientras abogados advierten riesgos también por no acudir. (foto)

- Marcha bajo el lema "Defendamos el voto" por el 63 aniversario del discurso de Martin Luther King, en rechazo a la reforma electoral de Trump. (foto)(video)

- Wall Street cierra la semana al alza, impulsado por los valores tecnológicos tras resultados de Nvidia, mientras se vigilan la deuda de EE.UU. y la Fed.

- El documental 'Juan Gabriel, Mi Primer Bellas Artes' revela imágenes inéditas del cantautor, halladas por María José Cuevas, al cumplirse diez años de su muerte. (foto)(video)

REPÚBLICA DOMINICANA

- Inicia el juicio contra Antonio y Maribel Espaillat, dueños de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó en abril de 2025 matando a 236 personas. (foto)(video)

MÉXICO

- Los golpes contra los carteles y la presión de EE.UU. empujan a estas organizaciones a reconfigurar alianzas y bajar su perfil violento, según el experto Andrés Sumano. (foto)

- México celebra actos por el décimo aniversario luctuoso del Divo de Juárez, Juan Gabriel, fallecido a los 66 años en California. (foto)(video)

- Conferencia de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

- Activistas marchan en Ciudad de México para exigir una legislación por la muerte digna en el país. (foto) (video)

BRASIL

- Inicia la propaganda electoral en radio y televisión de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de Brasil, previstas para el 4 de octubre. (foto)(video)

- El senador y candidato opositor Flávio Bolsonaro habla con el Jornal Nacional, el telediario más influyente del país, a poco más de un mes de los comicios presidenciales.

- El Ministerio de Trabajo divulga el número de empleos formales generados por Brasil en julio.

COLOMBIA

- Jornada nacional de oración por las víctimas del sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto, convocada por el vicepresidente José Manuel Restrepo. (foto)(video)

- El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, participa en una misa en la ciudad de Cali (suroeste) por las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto. (foto) (video)

ARGENTINA

- Las granjas de bots son clave en operaciones políticas en América Latina y operan al margen de la ley, tras la detención de Fernando Cerimedo en Bolivia. (video)

VENEZUELA

- La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes que entre 2011 y 2026 ha registrado 24 masacres en cárceles del país suramericano en las que han muerto 397 personas y otras 600 resultaron heridas.

PANAMÁ

- El Gobierno de Panamá capacita a productores agropecuarios, técnicos ambientales y autoridades locales en herramientas tecnológicas predictivas para adaptar solucionesante la sequía, agravada por El Niño. (foto)(video)

PERÚ

- Organizaciones de derechos humanos rinden homenaje a las víctimas del conflicto armado interno al cumplirse 23 años del informe de la Comisión de la Verdad, con 69.000 muertos. (foto) (video)

ECUADOR

- Un tribunal anuncia su fallo contra el expresidente Lenín Moreno y otras 19 personas, acusados de cohecho por sobornos de la china Sinohydro. (foto)(video)

PARAGUAY

- Los médicos del sector público de Paraguay se han trasladado, en el último día de la huelga que iniciaron el lunes, al departamento de Itapúa (sur), que acoge el Campeonato Mundial de Rally (WRC) para hacer escuchar sus reclamos de reajuste de salarios, dotación en los hospitales y mejores condiciones laborales. (foto)

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GUATEMALA

- El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos presenta las conclusiones preliminares de su primera visita oficial al país. (foto)(video)

HONDURAS

- La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) organiza el foro 'Honduras frente a las desapariciones forzadas: avances y desafíos'. (foto)(video)

URUGUAY

- Uruguay le da el último adiós al histórico cantante Ruben Rada, fallecido a los 83 años. (Foto) (Video)

- Los integrantes de la murga Agarrate Catalina hablan de sus 25 años de trayectoria y su regreso al Carnaval de Uruguay tras cuatro años sin participar. (foto) (video)

DEPORTES

Perú.- Panam Sports concluye su 49ª asamblea general, en la que se decide la sede de los Juegos Panamericanos Junior de 2029.

Colombia.- Previa de la octava jornada de la liga colombiana.

Ecuador.- Comentario de los partidos: Mushuc Runa - Delfín y Técnico Universitario - Deportivo Cuenca por la vigésima séptima fecha de la liga profesional ecuatoriana.

Ecuador.- Previa de la final de vuelta de la Superliga Femenina entre Las Dragonas del Independiente del Valle y Las Guerreras Albas de Liga Deportiva Universitaria de Quito.

México.- Semifinal del Abierto de tenis de Monterrey, torneo 500 de la WTA. (Foto)

México.- El campeón Cruz Azul visita al Necaxa, León al Atlante y Pumas UNAM al Tijuana, en el inicio de la sexta jornada del Apertura del fútbol mexicano. (Foto)

México.- Toluca recibe al a León en la quinta jornada del Apertura del fútbol mexicano. (Foto)

Guatemala.- Previo del clásico entre Comunicaciones y Municipal, históricos rivales del torneo de liga guatemalteco.

Paraguay.- Inicia en Paraguay la undécima etapa del Mundial de Rally, con cuatro paradas en Itapúa, frontera con Argentina. EFE

mesaamerica@efe.com

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