Las paramilitares RSF anuncian la toma de dos bases militares en Nilo Azul, en el sureste de Sudán

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Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han anunciado este viernes que se han hecho con el control de las bases militares de Sarkam y Bakuri en el estado de Nilo Azul (sureste), situadas cerca de la frontera con Etiopía, en el marco de sus operaciones conjuntas con el Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán/Norte-Al Hilu (SPLM/N-Al Hilu) contra el Ejército sudanés l hilo de la guerra desatada en abril de 2023.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, las paramilitares RSF ha celebrado las "importantes victorias" logradas este viernes en Nilo Azul, "liberando las bases estratégicas de Sarkam y Bakuri e infligiendo una aplastante derrota al Ejército (sudanés)". "Nuestras fuerzas han establecido ahora el control total sobre las bases estratégicas de Sarkam y Bakuri en la región", ha remachado el grupo rebelde.

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De acuerdo al 'Sudan Tribune', Bakuri consituye una "base importante" para las Fuerzas Armadas sudanesas, ya que alberga el cuartel general de la 13º Brigada de Infantería de la 4º División de Infantería, mientras que la de Sarkam funciona como un centro operativo "clave" en el este del país.

Nilo Azul se ha convertido en un nuevo frente del conflicto entre las RSF y las fuerzas sudanesas, agravando la crisis humanitaria y extendiendo las hostilidades a la frontera con Etiopía.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

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El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.