Sábado 29, domingo 30 y lunes 31 de agosto de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 28 ago (EFE).-

SÁBADO 29

Rusawa (Nepal).- Seguimiento de la riada en Nepal.

Las esperanzas de encontrar con vida a centenares de desaparecidos por la masiva riada que golpeó el miércoles una zona fronteriza entre el norte de Nepal y la región autónoma del Tíbet (China) bajan 72 horas después de la tragedia, con equipos de Nepal y China enfrentándose a grandes dificultades para acceder a las áreas más remotas y la amenaza de ruptura de represas.

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Oslo.-Seguimiento de los homenajes al rey noruego. Los noruegos siguen acercándose al Palacio Real para rendir homenaje al rey Harald, fallecido el viernes a los 89 años, y esperan poder entrar pronto a la capilla real para despedirse del que fuera el monarca más longevo de Europa.

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Reikiavik.- Islandia celebra un referendo para decidir si reanuda o no las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE), congeladas desde 2013, y que sería el primer paso para un hipotético ingreso, que exigiría otra nueva consulta popular después de que se alcanzase un acuerdo entre las partes.

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Hasaka (Siria).- La tensión que pesa sobre la ciudad de Hasaka, de mayoría kurda, desde el reciente anuncio de la disolución de la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) ha crecido tras la explosión que el viernes dejó dos muertos frente al Palacio de Justicia de la urbe.

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Moscú.- Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, se reúnen en Moscú.

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Berlín.- El estado federado de Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania, se prepara para unas elecciones regionales en las que la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz, lucha por evitar que la ultraderecha logre una mayoría absoluta y acceda por primera vez a un Gobierno regional.

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Châlons-en-Champagne (Francia).- Jordan Bardella visita la Feria Agrícola de Châlons-en-Champagne.

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Washington - Concluye el Simposio anual de Política Económica que el Banco de la Reserva Federal de Kansas City celebra en la localidad de Jackson Hole (Wyoming), el primero de Kevin Warsh como presidente del banco central de Estados Unidos

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Miami (EEUU).- La NASA tiene previsto lanzar este domingo el telescopio Nancy Grace Roman, el observatorio panorámico más grande jamás construido, que monitoreará más de 2.000 galaxias gracias a un campo de visión 100 veces más grande que el del Hubble.

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Ciudad de México.- Para muchas personas migrantes, la frontera con Estados Unidos comienza mucho antes de llegar al norte de México, país que especialistas describen como un "muro virtual" que "filtra" la migración, mientras quienes permanecen en territorio mexicano enfrentan crecientes barreras para integrarse, según un estudio y testimonios recabados por EFE

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Buenos Aires.- La tragedia en Nepal por el colapso de una masa de hielo en el Himalaya ha reactivado los reclamos en Argentina por la reforma de la ley de protección de glaciares aprobada este año a propuesta del Gobierno de Javier Milei y que incrementa los riesgos para los campos de hielo andinos y para el agua de la que dependen millones de personas.

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La Paz/Santa Cruz.- Unas cuantas hebras de cabello, una bata de hospital y una mochila con un equipo de médico caracterizan a Roberto, un simpático muñeco de tela que se ha vuelto un compañero de los niños con cáncer en el este de Bolivia, para que se familiaricen con el tratamiento contra la enfermedad.

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Tokio.- El director y coreógrafo español Marcos Morau estrena en Japón una obra inspirada en la novela 'El pabellón de oro' de Yukio Mishima, que reinterpreta el teatro de marionetas japonés y está acompañada por la voz en directo de la cantante y compositora María Arnal.

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Bangkok.- Para los tailandeses es habitual crecer escuchando historias de amigos y familiares sobre corrupción, rituales religiosos o casos de trata, una realidad menos aparente de la turística Tailandia que la serie de Netflix ‘La otra cara de la ley' muestra ahora al público internacional, según explicó a EFE su director, Nottapon Boonprakob.

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Bruselas.- Se celebra el 25 aniversario de la Fiesta Latina en el emblemático Parque del Cincuentenario de la capital belga, con puestos de comida, música, danza y desfiles.

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Los Ángeles (EE.UU.).- EL TRI.- La legendaria banda de rock mexicano El Tri, liderada por Alex Lora, regresa a Los Ángeles con su gira ‘Adicto al rocanrol’, que continuará por diversas ciudades de Estados Unidos y cerrará con conciertos en Madrid y Barcelona al final de este 2026.

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Katmandú.- Desfile del Orgullo LGBTIQ+ en el que se rendirá homenaje a las víctimas de la reciente riada.

Londres.- Un pequeño teatro londinense celebra los más de seiscientos años de vida de las marionetas con una exposición en la que pequeños y no tan pequeños se pierden entre sus cordeles y delicadas piezas talladas a mano, cuyo arte se encuentra en peligro de extinción.

DOMINGO 30

Oslo.- La catedral de Oslo y otras iglesias de todo Noruega celebran servicios funerarios por el fallecido rey Harald para que los noruegos puedan recordarle y rezar por el que fuera el monarca más longevo de Europa y un jefe de Estado extremadamente popular en el país nórdico.

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Reikiavik.- Resultados del referéndum Islandia.

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Tallín.- Se celebran las elecciones presidenciales en Estonia.

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Kabul.- Situación de seguridad en Afganistán con motivo de la conmemoración de la retirada definitiva de las tropas extranjeras tras el regreso de los talibanes al poder.

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La Habana.- La falta de agua, alimentos y otros productos básicos marca la vida cotidiana de los cubanos, que describen en las calles de La Habana una situación cada vez más difícil, entre largas carencias y problemas que se acumulan en medio de una profunda crisis económica. (Crónica)

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Guadalajara (México).- Madres que buscan a sus hijos desaparecidos en Jalisco, el estado mexicano con más casos de desaparición, encuentran en la música un refugio frente a la ausencia con el coro Inolvidable, desde el que transforman canciones populares en un llamado por la memoria, la justicia y la búsqueda de miles de personas.

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Washington.- Los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales de los países del G20, bajo presidencia de EE.UU., se reúnen el lunes y martes en Asheville (Carolina del Norte) para abordar la situación económica y financiera global, en un entorno de creciente incertidumbre por las políticas arancelarias de la Casa Blanca, además de analizar los desequilibrios de las deudas nacionales y las criptomonedas y su regulación.

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Biskek.- 26.ª Cumbre del Consejo de Jefes de Estado de la OCS.

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Miami (EEUU).- La NASA tiene previsto enviar al espacio el telescopio Nancy Grace Roman, que tendrá un campo de visión al menos 100 veces mayor que el del Hubble y será capaz de medir la luz de mil millones de galaxias.

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Londres.- El Carnaval de Notting Hill vuelve a tomar y llenar las calles de color, con el desfile infantil, del icónico barrio londinense para celebrar la cultura caribeña en su 60 edición.

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LUNES 31

Roma.- Italia cumple un mes desde la suspensión del acuerdo Schengen con España y la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de España, una medida adoptada tras la entrada masiva de migrantes irregulares en Ceuta.

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Biskek.- Los líderes de Rusia, China e Irán participan en Kirguistán en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

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Asheville (EE.UU.).- Los máximos responsables de Finanzas de los bancos centrales de los países del G20 se reúnen en Asheville, Carolina del Norte (hasta el 1 de enero).

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Ciudad de México.- Miles de estudiantes mexicanos regresan a las escuelas para un nuevo ciclo escolar en medio de un debate para prohibir los teléfonos celulares en las instituciones de educación básica y la polémica de la UNAM por el uso de IA en su examen de admisión.

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Bled (Eslovenia).- Foro Estratégico de Bled 2026.

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Damasco/Tartús.- El murmullo de los viajeros resuena nuevamente en las calles del casco antiguo de Damasco desde la caída del anterior presidente Bachar al Asad, tras años de silencio y la desaparición del país en los mapas turísticos a causa de las sanciones y la guerra civil.

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Putrajaya.- Celebraciones por el Día de la Independencia de Malasia.

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Guadalajara (México) - La Feria Internacional del Libro de Guadalajara anuncia al ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026, uno de sus principales galardones, que reconoce con 150.000 dólares la trayectoria y el conjunto de la obra de un escritor en español, catalán, gallego, francés, italiano, rumano o portugués.

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Londres.- Las calles de Notting Hill se llenan de color con su Carnaval y su emblemático desfile para celebrar la cultura caribeña en su 60 edición.

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Miami (EEUU).- Siete exintegrantes de Menudo se reunirán en una gira con motivo del 50 aniversario del legendario grupo puertorriqueño, que arrancará en octubre en California y terminará en diciembre en Puerto Rico con sus canciones adaptadas a las voces adultas de sus antiguos miembros, pero que, aseguran en entrevista con EFE, mantienen el sonido que los caracterizó.

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rci/EFETV

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