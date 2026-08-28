Zverev: "Alcaraz es candidato, sin duda"

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Nueva York (EE.UU.), 28 ago (EFE).- El alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie, aseguró este viernes que Carlos Alcaraz es "sin duda" un candidato a ganar el Abierto de Estados Unidos, pese a llegar tras más de cuatro meses de ausencia de las pistas en individual por su lesión de muñeca.

Lo dijo en la rueda de prensa organizada en Flushing Meadows en el día de medios previo al arranque del último 'grande' de la temporada, y consideró que la lesión sufrida por Alcaraz fue muy distinta a la de tobillo que sufrió él en 2022.

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"Es muy diferente, porque creo que se trata de una lesión distinta. Creo que una lesión de muñeca nunca es fácil, sin duda. Lo sé porque mi hermano también tuvo una lesión en la muñeca y lleva tiempo recuperarse de una lesión así", dijo Zverev.

"Lo mío fue diferente, porque me rompí siete ligamentos, me fracturé dos huesos y tuve que operarme. Tardé un año en volver, así que fue algo distinto. Creo que él probablemente está ahora al mismo nivel físico, o incluso mejor, porque seguramente en los últimos cuatro o cinco meses ha hecho mucho trabajo físico, algo que yo no pude hacer porque no podía caminar", añadió.

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"Así que espero que quizá esté algo falto de ritmo en el primer o segundo partido, pero, una vez que supere eso, creo que será sin duda uno de los candidatos aquí", concluyó el alemán.

Zverev ganó este año en Roland Garros su anhelado primer 'grande' y es el primer cabeza de serie en Nueva York, pero no se siente favorito.

"No realmente. Creo que ser cabeza de serie está bien y que es una buena señal de que has estado jugando bien, pero pienso que lo más importante es quién queda al final del cuadro y quién sigue aquí dentro de dos semanas. Creo que ese es el principal objetivo de todos los que están en el cuadro", dijo.

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"Me siento como uno de los 128 jugadores que son favoritos en el cuadro", añadió.