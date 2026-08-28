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LA PAZ CONSOLIDA SU LIDERAZGO TURÍSTICO CON EL ROBUSTECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA CONECTIVIDAD CON AEROMÉXICO, PARA ESTAS VACACIONES DE FIN DE AÑO.

PR Newswire

LA PAZ, México, 28 de agosto de 2026

El fideicomiso de turismo de La Paz, B.C.S. da a conocer la nueva oferta que supera los 91 vuelos semanales, el destino fortalece su posicionamiento como polo de competitividad y exclusividad en el Pacífico Mexicano y el Golfo de California, vinculando la región con las principales ciudades del país.

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LA PAZ, México, 28 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- FITUPAZ, reafirma su estatus como uno de los destinos más dinámicos y sofisticados del panorama turístico nacional. Gracias a una infraestructura de servicios aéreos que actualmente promedia los 91 vuelos directos semanales —una cadencia de 13 operaciones diarias—, la capital del estado ha logrado una integración con las ciudades de la República. Este crecimiento responde a la madurez de un destino que ha sabido capitalizar su vocación "boutique" y su posicionamiento en el segmento de naturaleza, deporte y sostenibilidad.

En este marco de expansión, Aeroméxico anuncia un escalamiento estratégico de sus operaciones en la ruta Ciudad de México (MEX) – La Paz (LAP) – (MEX). A partir del próximo 25 de octubre, la aerolínea incrementará su oferta de asientos, fortaleciendo uno de los dos pilares que, junto con la ruta desde Tijuana, representan el 58% de las llegadas mensuales totales al destino. Este puente aéreo es vital para el turismo de placer y, como se ha expuesto para el segmento de naturaleza, deportivo y gastronómico.

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A continuación, se detallan los itinerarios de Aeroméxico vigentes a partir del 25 de octubre de 2026, diseñados para ofrecer una mayor flexibilidad a los viajeros de la zona metropolitana del Valle de México.

Vuelo Origen Destino Salida Llegada Frecuencia

AM 362 MEX-LAP 08:15-09:49 Diario

AM 364 MEX-LAP 12:30-14:03 5 x semana

AM 366 MEX-LAP 16:15-17:48 Diario

AM 363 LAP-MEX 10:38-13:55 Diario

AM 365 LAP-MEX 14:58-18:15 5 x semana

AM 367 LAP-MEX 19:22-22:50 Diario

Operativo Especial para la Temporada Invernal

Para atender el pico de demanda durante las festividades de fin de año, Aeroméxico ha programado del 17 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027 un aumento de las 3 frecuencias mencionadas diariamente. Asegurando una disponibilidad mayor para el turismo nacional e internacional que busca refugio invernal en las exclusivas experiencias que ofrece La Paz, BCS, volando desde la CDMX.

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Un Ecosistema de Conectividad Equilibrado y Competitivo La ventaja competitiva de La Paz reside en un ecosistema aéreo saludable y diverso, esta mezcla garantiza tanto la accesibilidad como la conectividad global:· Conexión Directa: Ciudad de México (vía MEX y NLU), Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Culiacán, Los Mochis, Mazatlán y Hermosillo.

· Aerolíneas Aliadas: El destino cuenta con la solidez operativa de Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús y a nivel internacional con el vuelo LAX, California con Alaska Airlines.

Para más información acerca de La Paz, BCS, visita https://golapaz.com/

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FUENTE Fideicomiso de Turismo de La Paz, BCS, (FITUPAZ)