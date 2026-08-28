La tasa de crecimiento de la población brasileña cae a su mínimo nivel en 2026

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Río de Janeiro, 28 ago (EFE).- La población estimada de Brasil en julio de este año era de 214,2 millones de personas, con una tasa de crecimiento del 0,37 % con respecto a la de 2025, su menor expansión histórica anual, informó este viernes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

El organismo estatal de estadísticas destacó que la tasa de crecimiento anual de la población brasileña cayó dos centésimas con respecto a la de 2025, cuando fue del 0,39 %, y que este índice continúa encogiendo a cada año.

Según los datos del último censo, la tasa anual de crecimiento de la población entre 2010 y 2020 fue del 0,52 %, la menor desde que Brasil hizo su primer estudio demográfico en 1972.

La tasa viene cayendo gradualmente, desde el 2,89 % anual en la década de 1960, hasta el 1,63 % anual en la década de 1990, hasta el 1,17 % anual en la década de 2000 y hasta el 0,52 % anual en la década de 2010.

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Según la estimativa de población divulgada este viernes, los estados más poblados de Brasil son São Paulo, con 46,1 millones de habitantes, el equivalente al 21,6% de la población nacional; Minas Gerais, con 21,5 millones (10 % del total) y Río de Janeiro, con 17,2 millones (8,0 %).

Los estados menos poblados, todos en la Amazonía, son Acre, con 887.800 personas (0,41 %), Amapá, con 809.900 (0,38 %) y Roraima, con 761.000 (0,36 %).

Por ciudades, las de mayor población son São Paulo (11,9 millones de habitantes), Río de Janeiro (6,7 millones), Brasilia (3 millones), Fortaleza (2,6 millones) y Salvador (2,5 millones).

Estos cinco municipios concentran el 12,5 % de la población total de Brasil.

El estudio mostró igualmente que Brasil cuenta con 15 municipios con más de un millón de habitantes, de los cuales tan solo dos no son capitales regionales: Guarulhos (1,3 millones) y Campinas (1,2 millones), ambos en el interior del estado de São Paulo.

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Estas quince ciudades suman 49,9 millones de habitantes, el 20 % de la población brasileña.

Por otro lado, poco más de cuatro de cada diez municipios brasileños (44,3 %) tienen menos de 10.000 habitantes. Son 2.467 pequeñas ciudades con 12,8 millones de habitantes en total, el 6 % de la población brasileña. EFE