EE.UU. financiará asistencia para reforzar ciberseguridad de la aviación en Centroamérica

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Tegucigalpa, 27 ago (EFE).- La Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (Ustda, en inglés) fortalecerá la ciberseguridad de la infraestructura de aviación en Centroamérica mediante asistencia técnica a la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna), con el objetivo de reforzar la seguridad y resiliencia de los sistemas de navegación aérea.

La iniciativa abarca a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, países en los que Cocesna presta servicios de navegación aérea, y contempla el desarrollo de una hoja de ruta integral para mejorar la protección de sus sistemas frente a las crecientes amenazas cibernéticas, según un comunicado de la Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa.

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La Ustda señaló que la asistencia responde al aumento de los ciberataques contra infraestructuras críticas durante la última década y a una prioridad compartida entre Estados Unidos y sus socios centroamericanos: "proteger los sistemas interconectados" que respaldan la seguridad de los vuelos, incluidos los que mantienen conexiones directas con Estados Unidos.

"La seguridad y protección de los viajes aéreos entre los Estados Unidos y Centroamérica dependen de sistemas de aviación resilientes y protegidos frente a las amenazas cibernéticas en toda la región”, afirmó el subdirector de la Ustda, Thomas Hardy.

La hoja de ruta permitirá a los países centroamericanos implementar "medidas de ciberseguridad de primer nivel" y, al mismo tiempo, generará "oportunidades para que las empresas estadounidenses exporten sus soluciones confiables de ciberseguridad y tecnología”, enfatizó Hardy.

La Cocesna seleccionó a la empresa estadounidense Cibernetika, LLC, para desarrollar la asistencia técnica, que abarca la ciberseguridad, las tecnologías de la información (TI) y la tecnología operativa de la organización.

El proyecto contempla fortalecer la seguridad de las redes, mejorar los protocolos de cifrado y autenticación y establecer una estrategia de capacitación del personal en buenas prácticas de ciberseguridad.

El director ejecutivo Cocesna, Juan Carlos Trabanino, destacó la importancia de la cooperación para promover el intercambio de conocimientos, buenas prácticas y capacidades tecnológicas especializadas en ciberseguridad.

La iniciativa también permitirá abordar desafíos relacionados con la implementación de inteligencia artificial y la protección de infraestructura crítica, señaló Trabanino, quien consideró que la cooperación contribuirá a consolidar servicios de navegación aérea “más seguros, resilientes y confiables” en Centroamérica.

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El financiamiento de la USTDA además busca generar oportunidades para que empresas estadounidenses suministren a la región soluciones de ciberseguridad, sistemas de TI, herramientas para el desarrollo seguro de software, equipos de seguridad de redes y tecnología para la aviación. EFE