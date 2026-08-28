RSF condena los "obstáculos" que el Gobierno de Túnez impone al trabajo de los periodistas

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Túnez, 28 ago (EFE).- La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó este viernes los "obstáculos" que las autoridades gubernamentales de Túnez imponen al trabajo de los periodistas, después de que varios profesionales "sufrieran acoso" de las autoridades mientras cubrían protestas por la crisis del agua y la electricidad que vive el país desde principios de julio.

Ante las reiteradas presiones, RSF alertó del "creciente número de trabas" a los comunicadores e instó a las autoridades a garantizar el libre ejercicio del periodismo y el derecho de la ciudadanía a la información de lo que ocurre en el país.

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La organización explicó que, el pasado 26 de agosto, dos periodistas del canal catarí Al Jazeera fueron arrestados en Rades, al sur de la capital, mientras documentaban una multitud de personas que se agolpaban en las puertas de un supermercado para conseguir agua embotellada, agotada en la gran mayoría de los establecimientos del país desde julio.

Agregó que, tras ser interrogados, fueron obligados a borrar las fotos que habían tomado y a firmar una declaración "que les prohibía filmar o fotografiar en la zona sin la autorización previa del jefe de la comisaría correspondiente".

Para la ONG, "este incidente pone de manifiesto una práctica cada vez más frecuente", reflejada también por la Unión Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT, por sus siglas en francés) en su informe de seguimiento del pasado mes, en el que recopiló varios casos de denegación de acceso a la información.

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RSF, que calificó de "preocupante" que se "impida" a los periodistas documentar hechos que "afectan directamente a la población", insistió en que las autoridades tunecinas "deben dejar de imponer obstáculos arbitrarios mediante directivas administrativas" y garantizar el ejercicio de la profesión "libremente y sin intimidación".

Por otra parte, la organización recordó que los corresponsales de medios internacionales "se encuentran con obstáculos para obtener permisos de filmación y largos procesos de acreditación", que mantienen a numerosos periodistas extranjeros a la espera de las credenciales de 2026, a falta de cuatro meses para concluir el año.

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Añadió que "a esto se suma la manipulación del sistema judicial contra los periodistas, lo que restringe aún más su capacidad para cubrir libremente asuntos de interés público y menoscaba el derecho a la información". EFE