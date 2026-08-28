José 'Chefo' Basterra: "Vamos a soñar en grande, nos lo merecemos"

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El jugador de la selección española de hockey hierba José 'Chefo' Basterra calificó de "partido soñado" el triunfo (3-4) ante Países Bajos este viernes para meterse en la final del Mundial, donde confían en ganar para hacer el sueño "todavía mejor".

"Ha sido increíble, es un sueño, la verdad que es el partido soñado. No había una forma mejor de que transcurriese el partido. Nos hemos puesto 4-1 contra Holanda en Holanda, ellos van a apretar al final, y es normal que suframos la final, pero increíble todo y superfelices", apuntó tras el encuentro.

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'Chefo' apostó por ir a por la victoria en la gran final del domingo y lograr un histórico oro, después del bronce de 2006 y las platas de 1998 y 1971. "No es finalistas, la vamos a ganar y eso es todavía mejor. Es un sueño para todos, ha sido muy duro este verano y poder terminarlo de esta forma es lo que merecemos y a lo que el equipo aspira", afirmó.

"Muy contento a nivel personal. Me piden goles, he podido aportar con goles, superfelices por el trabajo de todos. Nos lo merecemos y a soñar en grande", terminó.