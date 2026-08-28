Las "stablecoins" pueden crear una dolarización digital, advierte Hernández de Cos

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Fráncfort (Alemania), 28 ago (EFE).- El director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), el español Pablo Hernández de Cos, advirtió este viernes de que el aumento del uso de criptomonedas estables vinculadas al dólar puede crear una dolarización digital en algunos países con monedas inestables y economías emergentes como en Latinoamérica.

Hernández de Cos, que este viernes participa en el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole (Wyoming, EEUU), dijo que algunos países temen la pérdida de su soberanía monetaria y su capacidad de controlar los tipos de interés y los precios.

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"La creciente adopción de criptomonedas estables vinculadas al dólar también ha generado preocupación en algunas jurisdicciones respecto a la soberanía monetaria y el potencial de dolarización digital", según Hernández de Cos en un discurso durante la reunión anual de bancos centrales que organiza el Banco de la Reserva Federal de Kansas.

Este uso "puede debilitar la transmisión de la política monetaria interna y vincular más estrechamente las condiciones locales a las posturas políticas externas", subrayó Hernández de Cos, que fue gobernador del Banco de España entre 2018 y 2024.

Esto tiene implicaciones para algunos países con economías emergentes, como en Latinoamérica, donde aumenta el riesgo de dolarización y se pueden vincular las plataformas de criptomonedas con los mercados de divisas.

El BPI ya advirtió en su Informe Anual, publicado a finales de junio, de que en países con monedas inestables se puede producir una dolarización, el proceso por el cual un país adopta el dólar como su moneda.

De este modo los flujos de capital se vuelven más volátiles y los bancos centrales pierden control sobre su política monetaria.

Algo similar a lo que ha ocurrido desde hace años en Argentina y Venezuela porque la población tiene dólares debido a que la elevada inflación de esos países deprecia muy rápidamente sus divisas.

Hernández de Cos también mencionó en su discurso en Jackson Hole que el estado de Wyoming ha tomado la iniciativa de emitir una criptomoneda estable pública: el Frontier Stable Token (FRNT).

El Frontier Stable Token (FRNT) es la primera criptomoneda estable respaldada por el dólar y emitida por una entidad pública en Estados Unidos.

Hernádez de Cos dijo también que "los informes del sector señalan que las criptomonedas estables se utilizan cada vez más para transacciones ilícitas, lo que genera importantes preocupaciones sobre la integridad financiera".

En concreto, en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT).

Fráncfort (Alemania), 28 ago (EFE).- La tokenización, que es convertir por ejemplo un bono u otro activo en unidades digitales llamadas tokens, podría ayudar a superar la fragmentación financiera europea, señaló este viernes la economista alemana Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE).

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Schnabel, durante su intervención en el simposio anual que el Banco de la Reserva Federal de Kansas celebra en Jackson Hole (Wyoming), subrayó que los beneficios de la tokenización pueden ser "particularmente pronunciados en la zona del euro".

La tokenización no solo podría mejorar la eficiencia del mercado, sino también podría "ayudar a superar la fragmentación histórica de las infraestructuras financieras europeas", consideró Schnabel en un discurso en la reunión anual de bancos centrales que organiza el Banco de la Reserva Federal de Kansas.

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"La infraestructura financiera de Europa sigue fragmentada según líneas nacionales, lo que crea fricciones que limitan la escala, la competencia y los flujos de capital transfronterizos", dijo Schnabel.

Puso como ejemplo que "invertir en bonos soberanos en la zona del euro con frecuencia requiere acceso a múltiples depositarios centrales de valores, lo que aumenta la complejidad operativa y favorece a los grandes participantes del mercado que pueden absorber los costes asociados".

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Por ello la tokenización ofrece una vía hacia un sistema integrado en lugar de estar fragmentado a través de sistemas nacionales, apostilló.

Schnabel también dijo que "para que la tokenización despegue, es indispensable contar con un activo de liquidación seguro y escalable, y lo ideal es que lo proporcionen los propios bancos centrales".

Este activo no pueden ser las criptomonedas estables porque carecen de la características adecuadas, según la miembro del BCE.

Un activo de liquidación debe ser seguro y su oferta se debe poder expandir automáticamente si aumenta la demanda de liquidez.

Una criptomoneda estable podría ser segura pero su emisor no tiene capacidad de expandir la liquidez en situaciones de tensión en los mercados de financiación.

"Las criptomonedas estables no pueden sustituir al dinero de los bancos centrales en las liquidaciones", según Schnabel.

Más bien deben entenderse como "complementos del dinero de los bancos centrales, no como sustitutos", considera la economista alemana.

Sí pueden ampliar los instrumentos de pago disponibles para hogares y empresas, e impulsar nuevas formas de actividad económica digital si se diseñan y regulan adecuadamente, añadió.

En marzo, el BCE comenzó a aceptar los activos negociables emitidos a través de los depositarios centrales de valores con tecnología de registros distribuidos como garantía en las operaciones de préstamo.

Schnabel sugirió que los bancos centrales adopten la tecnología de registro distribuido y se conecten ellos mismos a la cadena de bloques.

La tecnología de registros distribuidos (Distributed Ledger Technology o DLT) es una base de datos digital que se almacena y se sincroniza en múltiples lugares a la vez, sin depender de un servidor central.

La cadena de bloques (blockchain), donde los datos se agrupan en bloques unidos como una cadena, es el tipo más famoso de esta tecnología del mundo porque la usan criptomonedas como el bitcóin.

Integrar el dinero de los bancos centrales en la cadena de bloques preservaría su función como base de la liquidación, según Schnabel.

El BCE va a poner en marcha el proyecto Pontes a finales del tercer trimestre de este año para liquidar transacciones mayoristas de activos tokenizados en dinero del banco central.