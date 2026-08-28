Padre de hombre arrestado con guillotina en Washington asegura que solo quería protestar

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Los Ángeles (EE.UU.), 28 ago (EFE).- Un hombre de California, arrestado esta semana por tener una guillotina de madera de unos 3 metros de altura cerca de los terrenos del Capitolio de EE. UU., había viajado hasta Washington para realizar una protesta política y no tenía la intención de hacerle daño a nadie, según dijo su padre a NBC.

Philan Le, de 35 años, fue arrestado el martes pasado frente a la Biblioteca del Congreso, por portar un arma peligrosa en espacio público.

La guillotina que había construido se encontraba en la camioneta que estaba estacionada frente a la biblioteca.

Le, que es conocido como un artista de tatuajes en la zona de San Diego en el sur de California, dijo en sus redes sociales que había construido la guillotina para llevarla a Washington.

"Hay un montón de funcionarios no electos tomando todas las decisiones en este lugar y metiéndonos en conflictos internacionales y guerras interminables", afirmó Le.

Su padre, Huy Le, dijo a NBC San Diego que su hijo pretendía realizar una manifestación política y que no tenía intención de hacer daño a nadie.

"Pensaba manifestar su descontento. Algo así como usar un maniquí que representara a alguien a quien él considera un político corrupto; ponerle el nombre al maniquí y probablemente grabar un video para enviárselo a sus amigos tontos", comentó el padre.

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Le pasó al menos tres meses construyendo la guillotina y había partido de su casa en California una semana antes.

El hombre, que se declaró no culpable en una corte de Washington, fue dejado en libertad condicional, mientras sigue el proceso. EFE