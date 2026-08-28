Emiratos Árabes otorga a Starlink de Elon Musk licencia para operar en el país del Golfo

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Dubái, 28 ago (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha otorgado a Starlink, propiedad de la compañía estadounidense SpaceX del billonario Elon Musk, una licencia para operar en el país del golfo Pérsico durante diez años, informó este viernes la oficina de prensa del Gobierno emiratí en un comunicado.

Según la nota, la licencia fue otorgada por la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones y el Gobierno Digital (TDRA) para "ofrecer y gestionar una red nacional de comunicaciones satelitales y proporcionar servicios de internet satelital de banda ancha en los EAU".

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La licencia permitirá la prestación de servicios de conectividad satelital a particulares, empresas y entidades gubernamentales, así como el soporte a las comunicaciones satelitales para los sectores marítimo y aeronáutico.

Esta medida complementa la infraestructura digital de los EAU al añadir una capa de conectividad satelital a las redes terrestres de fibra óptica y 5G existentes, añadió.

Según TDRA, "se espera que la licencia diversifique las soluciones de conectividad, mejore la resiliencia y la flexibilidad de la infraestructura digital de los EAU, garantice la continuidad del servicio y apoye la preparación de los sectores vitales y de emergencia, manteniendo altos estándares de seguridad, confiabilidad y protección al consumidor".

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La nota no dio a conocer más detalles, si bien destacó que esta iniciativa "fortalece aún más" la posición de los EAU, importante aliado de EE.UU en el golfo Pérsico, en infraestructura de comunicaciones avanzadas y "amplía el acceso a soluciones de conectividad resilientes en todo el país".

Starlink es una red de internet por satélite de la empresa SpaceX, propiedad de Musk, diseñada para ofrecer conexión de banda ancha en distintas partes del mundo, especialmente en zonas remotas o con poca infraestructura terrestre. EFE