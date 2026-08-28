Detenido por poner un GPS en el coche de un trabajador para conocer sus rutinas

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La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente instalar un dispositivo GPS en el coche de un trabajador para conocer sus rutinas en el marco de una investigación anterior por contrataciones laborales irregulares.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, Agentes del Grupo I de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional inició una investigación y detuvo, semanas atrás, a tres personas por contratar a trabajadores de manera irregular.

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Por ello, fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra el derecho de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y por favorecimiento de la inmigración irregular.

A partir de ese momento, y en paralelo a la investigación inicial, los policías nacionales supieron que uno de los detenidos podría haber contratado a un profesional de la seguridad privada para conocer las rutinas de uno de sus empleados.

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Los agentes conocieron que, días antes, una de las víctimas pudo observar cómo una persona le estaba siguiendo y grabando con un teléfono móvil.

Esta se percató de que el presunto autor era un conocido del establecimiento para el que trabajaba. Además, el perjudicado se dio cuenta de que, en su vehículo particular, habían colocado un dispositivo GPS de seguimiento para realizarle un seguimiento más exhaustivo, ya que al parecer estaba siendo vigilado por uno de los detenidos al estar de baja laboral y pensar este que trabajaba en otro lugar.

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Los investigadores conocieron que un profesional de la seguridad privada había sido el presunto autor de la colocación del citado dispositivo. Por ello, fue detenido como presunto autor de un delito contra la intimidad. Con esta detención, el Grupo I de la UCRIF da por finalizada la investigación y la fase de explotación de la misma.