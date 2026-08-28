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Haakon VIII asume el trono y mantiene el lema "Todo por Noruega" tras la muerte de Harald V

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El nuevo monarca de Noruega ha asumido este viernes el trono del país europeo con el nombre de Haakon VIII y el lema "Todo por Noruega", apenas unas horas después de que la Casa Real confirmara el fallecimiento de su padre, Harald V, a los 89 años.

"Es mi deber informar al Consejo de Estado de que mi querido padre, Su Majestad el Rey Harald V, falleció hoy, 28 de agosto de 2026, a las 06.35 horas, y que, de conformidad con las disposiciones de la Constitución, he asumido el gobierno como Rey de Noruega", ha dicho durante una reunión con el Gobierno en la que también ha estado presente la nueva princesa heredera, Ingrid Alexandra, de 22 años.

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"Adoptaré el nombre de Haakon VIII y continuaré con el mismo lema que eligieron mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo: 'Todo por Noruega'", ha comunicado el monarca, de 53 años, quien ha dado además las gracias a las autoridades y a la población por su apoyo a la Casa Real, según ha informado la emisora pública, NRK.

De esta forma, el nuevo monarca ha elegido adoptar el nombre de su bisabuelo, Haakon VII, quien reinó entre 1905 y 1957, y fue el primer monarca independiente de la Noruega moderna, a raíz de la disolución de la unión entre Suecia y Noruega, que estuvo en pie entre 1814 y 1905.

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Harald V ha muerto a primera hora del día en el Hospital Universitario de Oslo, donde fue ingresado el 17 de agosto por una retención de líquidos y sufrir una infección bacteriana en la sangre en el contexto del tratamiento para la anemia hemolítica que padecía, según ha confirmado la Casa Real.

El fallecido monarca era el decano de las casas reales europeas y estaba aquejado de diversos problemas de salud los últimos años que le llevaron a ingresos hospitalarios hasta estando de vacaciones, como sucedió a principios de año en el Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife por una infección cutánea en una pierna.

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